Murat Kurum Kandilli Rasathanesi’ni ziyaret etti: Tüm planlarımız hazır

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Üsküdar’da Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’ni ziyaret etti. Kurum, "İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayacak şekilde tüm planlarımızı hazırladık. Bu güzel şehri afetlere karşı dirençli hale getireceğiz. Bunu da bilimin ışığında, bilim insanlarımızla gerçekleştireceğiz" dedi.

Murat Kurum, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayacak şekilde tüm planlarımızı hazırladık. Bu güzel şehri afetlere karşı dirençli hale getireceğiz. Bunu da bilimin ışığında, bilim insanlarımızla gerçekleştireceğiz.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ni ziyaret ederek Rasathane Müdürümüz Prof. Dr. Haluk Özener, Merkez Müdürümüz Doç. Dr. Doğan Kalafat ve kıymetli hocalarımızdan bilgi aldık, çalışmalarımızı anlattık, istişare ettik. Deprem gerçeğiyle mücadelemiz tüm kurumlarımızın işbirliğiyle sürecek.' ifadelerini kullandı.