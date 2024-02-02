Metro yapılacak, çiftçiye tarımsal destek sağlanacak: Altınok'tan Çubuk'a çifte müjde

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'tan Çubuklular'a 'çifte müjde' geldi.Çubuk'ta STK temsilcileri ve muhtarlarla akşam yemeğinde bir araya gelen Altınok, Çubuk'a havaalanı metrosunu yapacaklarını kaydetti. Altınok, 'Çubuk metrosu, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi metromuzu Cumhurbaşkanımızla konuştuk, projemiz hazır 31 Mart'tan sonra ihalesine başlayıp ulaşımı kolaylaştıracağız' dedi.Ankara'yı tarımın da Başkenti yapacaklarını söyleyen Altınok, 'Tarıma destek vereceğiz. 500 litre ile 1 ton arası çiftçimize mazot desteği vereceğiz. Ankara'da Ziraat Odalarımızla tarım planlaması yapacağız. Ektiğimiz ürünlerden daha çok hangisinden kazanıyorsak çiftçimizi o ürüne yönlendireceğiz. Üretilenler Ankara hem kendisine yetecek hem de dışarıya satış yapacak' ifadelerini kullandı.Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok'tan Çubuklu seçmenlerine 'çifte müjde' geldi. Altınok, Çubuk'a metro sözü verirken, çiftçilere de mazot desteği sağlayacaklarını kaydetti.AK Parti Ankara İl Teşkilatı ile birlikte seçim çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok Çubuk'ta sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ve muhtarlarla biraraya geldi. Çubuk'taki ziyareti sırasında AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve AK Parti Ankara Milletvekillerinin de eşlik ettiği Altınok, konuşmasında Ankara'nın son 5 yıldır hizmet görmediğinin altını çizerek, 'Ankara'da hala suyu olmayan köylerimiz var. Uzaya astronot gönderdik ama milli mücadelenin başkenti Ankara'nın köylerinde hala suyu olmayan köylerimiz var' diye konuştu.ALTINOK'TAN METRO MÜJDESİAnkara'nın merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Çubuk ilçesine uzun zamandır beklenilen metro müjdesini de veren Altınok, 'Vakit Ankara vakti, vakit Çubuk vakti, Çubuk'u hazır görüyoruz, Çubuk'a müjdelerimiz var, Ankara'ya müjdelerimiz var; metrodan başlıyoruz Çubuk metrosu havaalanı metrosu, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi metromuzu Cumhurbaşkanımızla konuştuk, projemiz hazır 31 Mart'tan sonra metromuzun ihalesine başlayıp ulaşımı kolaylaştıracağız' dedi. Ankara'yı tarımın da Başkenti yapacaklarını söyleyen Altınok, şöyle devam etti:'ÇİFTÇİLERE 1 TON MAZOT DESTEĞİ''Ankara'yı tarımın da Başkenti yapacağız. Ankara'da tarıma destek vereceğiz. Çiftçilerimize 500 litre ile 1 ton arasında mazot desteği vereceğiz. Ankara'da ayrıca Ziraat Odalarımızla tarım planlaması yapacağız. Ektiğimiz ürünlerden daha çok hangisinden kazanıyorsak çiftçimizi o ürüne yönlendireceğiz. Üretilenler Ankara hem kendisine yetecek hem de dışarıya satış yapacak'ALTINOK: 'YAVAŞ İLÇE BELEDİYELERİNE AMBARGO UYGULADI'ABB'nin mevcut Başkanı Mansur Yavaş'ın ilçe belediyelerine ambargo uyguladığını belirten Altınok,'AK Partili ve MHP'li belediyelerimize ABB Başkanından tam bir ambargo uygulanmıştır. Çubuk belediyesi ile ABB olarak el ele vereceğiz. İhtiyaçların hepsini karşılayacağız. Kreşler açacağız. Teknoloji merkezi, yüzme havuzları, halı sahalar, hanımlara özel kurslarımız olacak' şeklinde konuştu.'SEÇİMDEN SEÇİME MİLLİYETÇİLİK YOK'Ankara'da ve Çubuk'ta vatandaşlardan gelen talepleri dinlediklerini ve bu yönde çalışma yapacaklarını belirten Altınok, 'Çubuk Ankara'mızın ovası. Soğuk hava depomuzu 31 Mart'tan sonra en kısa sürede Çubuk'a kazandıracağız. Akkuzulu yolundaki kavşak problemini çözeceğiz. 31 Mart'a az bir zaman kaldı. Ankara bir 5 yılını daha kaybetmesin. Sahte milliyetçilik yok seçimden seçime milliyetçilik yok. Vatan sevgisi vatana hizmetle ölçülür diyor Atatürk. Gece gündüz demeden çalışacağız' ifadelerini kullandı.'KEÇİÖREN'DE YAPTIKLARIMIZ ORTADA'Keçiören Belediye Başkanı olduğu dönemde yaptığı hizmetlerden de söz eden Altınok, 'Keçiören Ankara'nın en çok gecekondusu olan yeriydi, şimdi en çok turist alan yeri. Keçiören'de ABB Başkanından daha çok iş yaptık. ABB'nin 45'te 1 bütçesiyle ABB'den daha çok iş yaptık. Öyle eserler öyle hizmetler yapacağız ki Ankara'ya, İstanbul'dan ziyaret etmeye gelecekler' dedi.'ANKARA'DA HALA SUYU OLMAYAN KÖYLERİMİZ VAR'Ankara'daki köyleri Avrupa düzeyine çıkaracaklarını söyleyen Altınok, 'Köylerimizi Avrupa köyleri gibi yapacağız. 5 hane bile yaşasa köylerimizde hemşehrilerimizin ayağına çamur değmeyecek. Ankara'da hala suyu olmayan köylerimiz var. Uzaya astronot gönderdik ama milli mücadelenin başkenti Ankara'nın köylerinde hala suyu olmayan köylerimiz var. Mazeretimiz yok kaldırımları, yolları yapacağız, su getireceğiz, spor tesisleri yapacağız kültürel tesislerimizi yapacağız' şeklinde konuştu.'FUAR ALANINI BİTİRECEĞİZ'Akyurt'taki Fuar alanını kendi dönemlerinde bitireceklerini ifade eden Altınok, 'Akyurt'taki fuar alanını bitireceğiz, fuar alanı da Çubuk'umuzun ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Mansur Yavaş'ı Çubuk'ta gören var mı, Yavaş'ın Çubuk'ta yaptığı bir şey var mı? Yok' dedi.'AYRIMCILIK YAPMAYACAĞIZ'Seçildiği takdirde hiçbir vatandaş arasında ayrımcılık yapmayacaklarını dile getiren Altınok, şöyle devam etti:'Ayrımcılık yapmayacağız. İcraatta bütün şehrin başkanı olacağız. Ankara'nın her yerine resmini asmakla olmaz. Resim yerine hizmet olmalı, eser olmalıydı. Ankara'da ne eser ne de hizmet var. Gördüğünüz her duvardaki resme harcanan para 1 milyonla 1,5 milyon lira arası bu değirmenin suyu nereden geliyor? Sosyal medyaya milyarlar akıtıyorlar. Bir haber yaptılar sosyal medyada çakarlı arabalar ve konvoy, Polatlı'ya 2 araba gittik. İl başkanımızın arabası ve bizim arabamız. Adaylığımız açıklandığından beri ben belediye aracına binmiyorum kendi aracıma biniyorum. 20 yıldır görev yapıyorum. Altınok sokakta yalnız gezer, en yakın arkadaşı çocuklar gençler, cumartesi pazar izni yok, gece 2'lere kadar çalışır Altınok. Yurt dışı gezimiz yoktur henüz. Hanımım ve çocuklarım makam aracına binmemiştir 20 yıl oldu. 20 yılda belediyeden 1 kuruş aldığım harcırah yoktur. Altınok sokakta sade bir insandır. Kibirden Allah bizi korusun. Biz sokak adamıyız. Londra sokaklarında değil, Ankara'nın sokaklarındayız. Sizleri mahcup etmeyeceğiz' dedi.