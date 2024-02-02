Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.Hava sıcaklıklarının Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda mevsim normallerinin 6-8 derece altında, diğer yerlerde 1-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Bölgelere göre hava durumu:Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.EDİRNE °C, 7°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 7°CParçalı, yer yer çok bulutluDENİZLİ °C, 14°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutluMANİSA °C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 15°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 19°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 13°CParçalı ve çok bulutluMERSİN °C, 13°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 7°CParçalı, yer yer çok bulutluÇANKIRI °C, 8°CParçalı, yer yer çok bulutluESKİŞEHİR °C, 7°CParçalı, yer yer çok bulutluKONYA °C, 6°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 6°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 8°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 9°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT °C, 9°CParçalı bulutluTRABZON °C, 11°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, -3°CParçalı ve az bulutluKARS °C, -5°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 7°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 1°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 10°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 10°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 7°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 12°CParçalı ve az bulutlu