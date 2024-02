Malatya'da korkunç cinayet! Husumetlisi defalarca bıçakladı

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde Şehit Güner Erdem Sokak'ta bulunan Hüseyin Irmak'a ait iş yerine gelen husumetlisi O.K., tartışmanın fitilini ateşledi.Irmak ile O.K arasında henüz bilinmeyen bir neden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası O.K. yanında getirdiği bıçakla Hüseyin Irmak'a saldırarak göğüs bölgesinde defalarca bıçakladı.Aldığı bıçak darbeleri sonrasında şahıs kanlar içerisinde yere yığılırken, zanlı kaçarak bölgeden uzaklaştı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve çok sayıda bıçak darbesine maruz kaldığı belirlenen şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet kırık bıçak bulurken, kaçan zanlı olaydan yaklaşık 3,5 saat sonra yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.