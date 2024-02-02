Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü tıra çarptı! Çok sayıda yaralı var
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaşanan kazada yolcu otobüsü tıra çarptı. Kaza sonrası 19 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Sivas'tan İstanbul'a giden yolcu otobüsü, Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkinde, önünde ilerleyen tıra'a çarptı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Şoför ile bazı yolcular, ön tarafı ağır hasar alan otobüste sıkıştı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada 19 kişi yaralanırken sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. Kaza nedeniyle otoyoldaki trafik tek yönlü sağlanıyor.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Şoför ile bazı yolcular, ön tarafı ağır hasar alan otobüste sıkıştı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada 19 kişi yaralanırken sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. Kaza nedeniyle otoyoldaki trafik tek yönlü sağlanıyor.