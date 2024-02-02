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Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklama: Ukrayna hakkında görüşülecek

Kremlin, Putin'in Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret ile ilgili açıklamada bulundu. Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin’in Türkiye ziyaretinde Rusya-Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra Ukrayna dahil bölgesel konuların istişare edileceğini söyledi.

Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklama: Ukrayna hakkında görüşülecek
Ekleme: 2.02.2024 - 14:24 Güncelleme: 2.02.2024 - 14:42 / Editör: Ozge Selin
Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklama: Ukrayna hakkında görüşülecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere Putin'in bu ay gerçekleştirmesi beklenen Türkiye ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ziyaretin olası tarihine ilişkin konuşan Peskov, "Ziyaret tarihini zamanı gelince duyuracağız." dedi.

ÇOK SAYIDA KONU ELE ALINACAK
Peskov, ziyarette geniş bir yelpazede, çok sayıda konunun ele alınacağına işaret ederek, "Bu görüşmelerin her birisi gündem bakımından oldukça zengindir. Bu elbette her şeyden önce Rusya-Türkiye ikili ilişkileri ve ticari, ekonomik işbirliğimizdir. Elbette, tabii ki Ukrayna dahil bölgesel sorunlar da daima ele alınır." diye konuştu.

Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkiler konusuna da değinen Peskov, "Türkiye bu konuda oldukça ilkeli ve bağımsız bir duruş sergileyen az sayıda ülke arasında yer alıyor. Bizimle ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirmeye devam ediyor." dedi.

Bazı Batılı ülkelerin Türkiye'ye bu konuda baskı yaptığına işaret eden Peskov, "Türkiye, çoğunlukla da küstahça bir şekilde Anglosaksonların baskısına uğruyor. Türkiye'yi kendi çıkarları aleyhine, bizimle etkileşimlerini tamamen kopartmasa da en aza indirmeye zorlamaya çalışıyorlar. Ama Türkiye egemenliğini koruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin şubatta gerçekleşmesi için hazırlık yapıldığını söylemişti.
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