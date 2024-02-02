KPSS 2024/3 tercih sonuçları açıklandı!

KPSS-2024/3: Millî Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Alımı tercih sonuçları sorgulama işlemleri başladı. İşlemlerini gerçekleştiren adaylar şimdi sonuçları kontrol ediyor. Belirlenen branş ve kontenjanlarda yapılacak atama sonrası yerleştirme sonuçları adaylarla buluştu. İşte; KPSS 2024/3 tercih sonuçları sorgulama...KPSS-2024/3: Millî Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması işlemleri 19-25 Ocak 2024 tarihlerinde tamamlandı.Millî Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak ve sonuçlar adaylar ile buluşacak.KPSS-2024/3: Millî Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 02 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.KPSS-2024/3: Millî Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme işlemleri erişime açıldığında ÖSYM sonuç ekranı üzerinden öğrenilebilecek.Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir.Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri ilgili kurum tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.