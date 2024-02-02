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KPSS 2024/3 tercih sonuçları açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı MEB sözleşmeli personel alımı kapsamında alınan KPSS 2024/3 tercihleri 19-25 Ocak tarihleri arasında tamamlandı. ÖSYM AİS ekranı üzerinden alınan tercih başvuruları ardından sonuçlar açıklandı. Adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr/ ekranı üzerinden tercih sonucu sorgulama işlemlerini gerçekleştiriyor.

Ekleme: 2.02.2024 - 10:30 Güncelleme: 2.02.2024 - 10:32 / Editör: Ozge Selin
KPSS 2024/3 tercih sonuçları açıklandı!
KPSS-2024/3: Millî Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Alımı tercih sonuçları sorgulama işlemleri başladı. İşlemlerini gerçekleştiren adaylar şimdi sonuçları kontrol ediyor. Belirlenen branş ve kontenjanlarda yapılacak atama sonrası yerleştirme sonuçları adaylarla buluştu. İşte; KPSS 2024/3 tercih sonuçları sorgulama...

KPSS 2024/3 TERCİHLERİ TAMAMLANDI!

KPSS-2024/3: Millî Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması işlemleri 19-25 Ocak 2024 tarihlerinde tamamlandı.

Millî Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak ve sonuçlar adaylar ile buluşacak.

KPSS-2024/3: Millî Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 02 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

KPSS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS-2024/3: Millî Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme işlemleri erişime açıldığında ÖSYM sonuç ekranı üzerinden öğrenilebilecek.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir.

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri ilgili kurum tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.
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