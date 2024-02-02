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Beyaz Gazete
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Kenya'da devasa yangın: 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Kenya'da gaz patlaması sonucu 2 kişi öldü, yaklaşık 200 kişi yaralandı.

Ekleme: 2.02.2024 - 10:20 Güncelleme: 2.02.2024 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
Kenya'da devasa yangın: 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı varKenya'nın başkenti Nairobi'de gaz patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 200 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura, basına yaptığı açıklamada, gece saatlerinde bir gaz dolum merkezinde bilinmeyen nedenle patlama medyana geldiğini belirtti.

Kenya'da devasa yangın: 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Mwaura, Nairobi'deki patlama sonucu, ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 200 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Patlama sırasında bölge sakinlerinin evlerinde olduğunu, bu nedenle daha az can kaybı yaşandığını ifade eden Mwaura, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını kaydetti.

Ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.
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