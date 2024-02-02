Kenya'da devasa yangın: 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Kenya'nın başkenti Nairobi'de gaz patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 200 kişinin de yaralandığı bildirildi.Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura, basına yaptığı açıklamada, gece saatlerinde bir gaz dolum merkezinde bilinmeyen nedenle patlama medyana geldiğini belirtti.Mwaura, Nairobi'deki patlama sonucu, ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 200 kişinin de yaralandığını açıkladı.Patlama sırasında bölge sakinlerinin evlerinde olduğunu, bu nedenle daha az can kaybı yaşandığını ifade eden Mwaura, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını kaydetti.Ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.