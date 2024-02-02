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Beyaz Gazete
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Kemal Kılıçdaroğlu seçim gezilerine katılmayacak

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sürecinde sahaya çıkmayacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Partimizin genel başkanı varken, önceki genel başkan olarak benim sahaya çıkmam yanlış anlaşılabilir" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu seçim gezilerine katılmayacak
Ekleme: 2.02.2024 - 09:16 Güncelleme: 2.02.2024 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu seçim gezilerine katılmayacak
31 Mart'a sayılı günler kala siyasi arenadaki hareketlilik sürüyor.

Siyasi partiler bir yandan aday belirleme çalışmalarını sürdürürken diğer yandan saha çalışmalarına da başlandı.

CHP'de ise bu seçimler genel başkanlık koltuğu için ayrı bir önem taşıyor.

13 yıldır CHP Genel Başkanlığı görevini yürüten Kemal Kılıçdaroğlu bilindiği üzere kurultayda Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği değişimcilere kaybetmişti.

Ofisinde siyaset ve iş dünyasından isimleri ağırlıyor

Koltuğunu Özel'e devreden Kılıçdaroğlu daha sonra Ankara'da bir ofise açarak siyaset ve iş dünyasından isimlerle burada bir araya gelmeye başladı.

CHP'nin yerel seçimlerden alacağı sonucun ardından nasıl bir yol izleyeceği merak edilen Kılıçdaroğlu son olarak Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuştu.

Kılıçdaroğlu, seçim gezilerine katılıp katılmayacağı yönündeki soruyu yanıtladı.

Seçim gezilerine katılmayacak

Kılıçdaroğlu, önceki genel başkan olarak sahaya çıkmasının yanlış anlaşılabileceğini söyleyerek seçim gezilerine katılmayacağını açıkladı.

Kılıçdaroğlu konuyla ilgili, “Partimizin genel başkanı varken, önceki genel başkan olarak benim sahaya çıkmam yanlış anlaşılabilir” dedi.
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