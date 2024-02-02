Kemal Kılıçdaroğlu seçim gezilerine katılmayacak

31 Mart'a sayılı günler kala siyasi arenadaki hareketlilik sürüyor.Siyasi partiler bir yandan aday belirleme çalışmalarını sürdürürken diğer yandan saha çalışmalarına da başlandı.CHP'de ise bu seçimler genel başkanlık koltuğu için ayrı bir önem taşıyor.13 yıldır CHP Genel Başkanlığı görevini yürüten Kemal Kılıçdaroğlu bilindiği üzere kurultayda Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği değişimcilere kaybetmişti.Koltuğunu Özel'e devreden Kılıçdaroğlu daha sonra Ankara'da bir ofise açarak siyaset ve iş dünyasından isimlerle burada bir araya gelmeye başladı.CHP'nin yerel seçimlerden alacağı sonucun ardından nasıl bir yol izleyeceği merak edilen Kılıçdaroğlu son olarak Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuştu.Kılıçdaroğlu, seçim gezilerine katılıp katılmayacağı yönündeki soruyu yanıtladı.Kılıçdaroğlu, önceki genel başkan olarak sahaya çıkmasının yanlış anlaşılabileceğini söyleyerek seçim gezilerine katılmayacağını açıkladı.Kılıçdaroğlu konuyla ilgili, “Partimizin genel başkanı varken, önceki genel başkan olarak benim sahaya çıkmam yanlış anlaşılabilir” dedi.