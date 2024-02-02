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Beyaz Gazete
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Katil İsrail 4 aydır ölüm yağdırıyor! Gazze artık yaşanmaz halde

Sivilleri katleden İsrail bir yandan da Gazze'yi yaşanılmaz bir yer haline getiren bir yıkım politikası izledi. Kentte 175 bina enkaza döndü. Yollar, altyapı, tarım alanları ve su havzaları yok edildi.

Katil İsrail 4 aydır ölüm yağdırıyor! Gazze artık yaşanmaz halde
Ekleme: 2.02.2024 - 09:33 Güncelleme: 2.02.2024 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
Katil İsrail 4 aydır ölüm yağdırıyor! Gazze artık yaşanmaz halde
Katil İsrail ordusunun yaklaşık dört aydır ölüm yağdırdığı Gazze Şeridi artık yaşanmaz halde.

BBC'nin araştırmsına göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başından bu yana Gazze'deki binaların yarısından fazlası hasar gördü ya da yıkıldı.

Görüntüler, güneydeki Han Yunus'un en çok etkilenen bölge olduğunu gösteriyor.

Görüntülerde yerleşim alanlarının harabeye, alışveriş caddelerinin moloz yığınına döndüğü, üniversitelerin yıkıldığı ve tarım arazilerinin harap olduğu görülüyor.

Uydu verileri yıkımın gerçek boyutlarını ortaya koyuyor. Buna göre Gazze Şeridi'nin tamamında 144-175 bin arasında binanın hasar gördüğü ya da yıkıldığı tespit ediliyor.

Bu da binaların yüzde 50 ile 61'ine tekabül ediyor. Aralarında 7. yüzyılda inşa edilen El-Ömeri Camii'nin de bulunduğu pek çok tarihi mekan da büyük hasar gördü.

Katil İsrail 4 aydır ölüm yağdırıyor! Gazze artık yaşanmaz halde

II. DÜNYA SAVAŞI'NDAN BETER

Gazze'deki hasar II. Dünya Savaşı'nda bombardımanla yerle bir edilen Alman şehirlerindeki yıkım ile son dönemlerde Ukrayna, Irak ve Suriye'de hedef alınan kentlerdeki tahribattan daha fazla.

New York Şehir Üniversitesi'nden Corey Scher, 'Bu kadar büyük bir hasarın bu kadar çabuk ortaya çıktığını hiç görmemiştim' dedi.

Katil İsrail 4 aydır ölüm yağdırıyor! Gazze artık yaşanmaz halde

ASKERLERE EVLERİ

Yakın emrı İsrail merkezli Haaretz gazetesi, İsrailli komutanların, askerlere, Gazze Şeridi'ndeki terk edilmiş evleri 'yasal onay almaksızın' yakma emrini verdiğini yazdı.

LÜBNAN'A DA FOSFOR BOMBALARIYLA SALDIRDI

Gazze'de katliam yapan İsrail ordusu, hem havadan hem karadan yine Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerini hedef aldı.

Öte yandan önceki gün Lübnan'a fosfor bombalarıyla saldırdı. O anları A Haber ekibi görüntüledi.

Katil İsrail 4 aydır ölüm yağdırıyor! Gazze artık yaşanmaz halde

HASTANELERE ÖLÜM KUŞATMASI

Katil İsrail ordusu kuşattığı Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde yaşanan insani kriz derinleşiyor.

Yüz binlerce Filistinlinin sığındığı hastanelerinde felaket yaşanıyor. Yaralılar ölümle yüz yüze.

Doktorlar yaralılara yerlerde müdahale ediyor. Su ve gıda eksikliği artıyor

Katil İsrail 4 aydır ölüm yağdırıyor! Gazze artık yaşanmaz halde

BM: DURUM 'TAMAMEN UMUTSUZ'

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA), 'Gazze Şeridi'nde temiz suya erişimin bir ölüm kalım meselesi haline geldiğini' açıkladı.

Katil İsrail 4 aydır ölüm yağdırıyor! Gazze artık yaşanmaz halde

'Temiz suyun olmaması halinde daha fazla insanın öleceği' uyarısı yapıldı. Durum 'tamamen umutsuz' olarak nitelendirildi.














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