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Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı! Akdeniz, Ege, Marmara bölgesinde...

Asrın felaketi ardından beklenen İstanbul depremi başta olmak üzere riskli bölgelerde meydana gelebilecek tüm sarsıntılar ve sonuçları Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor. Konuyla ilgili verdiği seminerlerle dikkat çeken Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki Kayseri'de katıldığı bir panelde tsunami uyarısı verdi: ''Akdeniz, Ege ve Marmara'da…''

Ekleme: 2.02.2024 - 11:45 Güncelleme: 2.02.2024 - 11:52 / Editör: Ozge Selin
Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı! Akdeniz, Ege, Marmara bölgesinde...
Mühendis, mimar ve deprem uzmanı olarak dikkat çeken Yoshinori Moriwaki depremlerde karada yaşanan olumsuzlukların yanı sıra denizdeki tehlikeye dikkat çekti. Açıklamanın ardından Marmara üzerinde beklenen deprem gündeme oturdu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Kayseri 1. Deprem Farkındalık Paneli kapsamında birçok uzman isim konuşma yaptı. O isimler arasında yüzyılın felaketi ardından il il gezerek gerçekleştirdiği seminerlerle dikkat çeken deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki de vardı.

Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde yer alan ülkelere dikkat çeken Japon deprem uzmanı, tam 10 tane ülkenin adını vererek tehlikeye dikkat çekti. Hattın uzunluğuna vurgu yapan uzman isim durumu şöyle açıkladı:

'Kuzey Anadolu Fay hattı dünyadaki büyük fay hatlarından bir tanesidir. Endonezya ve Malezya'dan başlayarak Hindistan, Afganistan, Irak, Azerbaycan, Türkiye, Yunanistan, İtalya ve İspanya'ya gidiyor. Bu hat, uzun ve büyük bir fay hattı diyebilirim'

Depremlerde karanın yanı sıra denizlerdeki tehlikeyi de gösteren Moriwaki; Marmara, Ege, Akdeniz bölgelerine dikkat çekti:

'Denizin içinde bir deprem oluyorsa tsunami de oluyor. Mesela bir bardağı salladığınızda küçük bir dalga meydana geliyor. Ama büyük bir kovayı salladığınızda dalga büyük oluyor. Bunun için Japonya'da meydana gelen depremlerde tsunami büyük oluyor.

'Dünyanın en büyük depremi Şili'de oldu. O anda Japonya'da bir şey yoktu. Ama 23 saat sonra bize 5-7 metre yüksekliğinde tsunami geldi. Akdeniz, Ege ve Marmara'da genel olarak 1 metre yüksekliğinde tsunaminin meydana gelebileceğini söyleyebiliriz. Denizin bazı derin yerlerinde depremle birlikte kayma da oluyorsa 3 metre yüksekliğinde tsunami olabilir'

DEPREM NEREDE OLABİLİR?

Japon deprem uzmanı, öncelikle önlem almaya dikkat çekerken birçok bölgede halkın merakla beklediği deprem nerede olacak sorusuna da tahminini söyledi:

'Deprem nerede olabilir diye soracak olursanız, öncelikle Kıbrıs'ın Güneyinde olabilir.'

Kayseri'de 1717 ve 1835 yılında olan depremlere değinen Yoshinori Moriwaki, 1'inci ve 2'nci derecede tehlikeli bölge olmasa da ihtimalin sıfır olmadığını aktardı:

'Kayseri'de 1717 ve 1835 yılında depremler oldu. Uzun zaman önce olduğu ve bunu göremediğiniz için hatırlamıyorsunuz. Kayseri'de 1'inci ve 2'nci derecede tehlikeli bölge yok. 3'üncü derecede tehlikeli bölge var. Kayseri'de tabiki de fay hattı var. Ama Marmara, İstanbul, İzmit ve İzmir bölgelerine göre Kayseri daha şanslı diye söyleyebiliriz. Ama deprem olma ihtimali sıfır değil'

6 Şubat depremlerinin yıldönümünde kayıplar anılırken alınacak önlemler ve özellikle çocukların bilgilendirilmesi üzerinde duruluyor.
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