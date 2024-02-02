İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı

İstanbul Boğazı'nın Yenikapı önlerinde, 'Kevalay Queen' isimli 147 metre boyundaki Ro-Ro yolcu gemisi ile 'Captain Adam 1' isimli 103 metre boyundaki genel kargo gemisi çarpıştı.Bunun üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu olay yerine yönlendirildi.Kazada, her iki gemide de hasar oluştu, kontrollerde çevre kirliliği tespit edilmedi.Gemiler, Ahırkapı Demir Sahası'na demirledi.