İBB'den 'pes dedirten' algı operasyonu: Metrodan Bakanlığın tabelasını söküp kendi logosunu astı

Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tamamlanmış olmasına rağmen, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) yönetimi tarafından 'bu kadar da olmaz' dedirten bir değişiklik yapıldı. Algı operasyonuna girişen İBB, bakanlık tabelasını kaldırarak kendi tabelasını astı ve istasyonlara kendi logosunu yerleştirdi. Öte yandan, bölgedeki çevre düzenlemesi de Pendik Belediyesi tarafından yapılmıştı.

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'ın adayı Murat Kurum açıkladığı projeleri ile İstanbul için umut ışığı olurken CHP'li İBB yönetimi ise pes dedirten bir algı operasyonuna girişti.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından inşa edilen Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) tarafından yapılan değişiklik pes dedirtti.İBB, bakanlık tabelasını kaldırarak kendi tabelasını astı ve istasyonlara kendi logosunu yerleştirdi.Bölgedeki çevre düzenlemesi ise Pendik Belediyesi tarafından gerçekleştirilmişti.CHP'li İBB yönetimi, devlet bütçesiyle 250 milyon Euro'ya mal olan, Pendik Belediyesi'nin milyonlarca harcama yaparak çevre düzenlemesi gerçekleştirdiği havaalanı metrosunda, bakanlığın tabelasını kaldırıp kendi tabelasını astı.