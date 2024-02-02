Gram altında yeni rekor!
Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor! Fed'in 2024 yılı içinde faiz indirimi yapabileceğine dair sözlü yönlendirmesinin etkisiyle riskli varlıklarda artış sürüyor. Bu gelişmeler gram altına rekor getirdi! Gram altın tarihi zirvesinden işlem görüyor.
Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor! Fed'in 2024 yılı içinde faiz indirimi yapabileceğine dair sözlü yönlendirmesinin etkisiyle riskli varlıklarda artış sürüyor.
Bu gelişmeler gram altına rekor getirdi! Gram altın tarihinde ilk defa o seviyeyi aştı!
Gram altın rekor seviyeye yükseldi. Gram altın 2,011 TL'den işlem görüyor.
Çeyrek altın 3,501 TL'den işlem görüyor.
Yarım altın 6,710 TL
Cumhuriyet altını 13,783 TL
ONS altın 2,055 dolar
Bu gelişmeler gram altına rekor getirdi! Gram altın tarihinde ilk defa o seviyeyi aştı!
Gram altın rekor seviyeye yükseldi. Gram altın 2,011 TL'den işlem görüyor.
Çeyrek altın 3,501 TL'den işlem görüyor.
Yarım altın 6,710 TL
Cumhuriyet altını 13,783 TL
ONS altın 2,055 dolar