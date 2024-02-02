Gezi kalkışmasında elinde palasıyla tanınmıştı! Sabri Çelebi öldürüldü

Gezi eylemleri sırasında elinde pala ile göstericilere saldıran ve bu nedenle 'Palalı Sabri' olarak anılan Sabri Çelebi'nin yargılandığı fuhuş çetesi davasında, tutuklu sanıklar tahliye edilmişti. Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.'Palalı Sabri'' adıyla tanınan Sabri Çelebi'nin kurduğu suç örgütüyle kadınları gece kulüplerinde çalıştırarak fuhşa zorladığı iddiasıyla dava açılmıştı.Hakkında kadınları zorla fuhuşa sürüklediği gerekçesiyle 248 yıla kadar hapis cezası talep edilen Çelebi, 6 ay önce beraat etmişti.Gezi Parkı olaylarında Taksim'de izinsiz gösteri yapan gruptakilere palayla saldırdığı gerekçesiyle Sabri Çelebi'nin de aralarında bulunduğu 4 sanık, İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı.11 Mayıs 2017'de yapılan karar duruşmasında biri polis memuru 4 kişiye karşı 'silah sayılabilecek kesici aletle kasten yaralama' suçundan 3 yıl hapse mahkum edilen Sabri Çelebi, bir kadını zırhla yaraladığı gerekçesiyle de 9 bin lira adli para cezasına çarptırılmıştı.