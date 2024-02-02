Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Alev Alatlı için taziye paylaşımı

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:'Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, mütefekkir, yazar ve eğitimci Alev Alatlı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Zor zamanlarındaki cesaretini, haktan ve mazlumdan yana duruşunu hiçbir zaman unutmayacağız. Alev Alatlı, fikirleri ile hepimize ilham kaynağı olmuş, dilimize güç katmış, Türkiye ve dünya okumaları ile zihinlerimizi ve gönüllerimizi zenginleştirmiştir. 'Aslolan helalleşmek olmalıdır' demişti. Hakkımız helal olsun, başımız sağ olsun.'