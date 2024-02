CHP'den 'Can Atalay' için AYM'ye başvuru

Geçtiğimiz günlerde milletvekilliği düşürülen TİP'li Can Atalay hakkındaki karara CHP'den itiraz geldi. CHP, TBMM kararının iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın TİP milletvekili Can Atalay ile ilgili aldığı kararların ardından gözler Meclis'e çevrildi.Bu doğrultuda TİP'li milletvekili Can Atalay ile ilgili karar, geçtiğimiz günlerde TBMM'de okundu.Kararla birlikte Gezi davası kapsamında tutuklu bulunan Atalay'ın vekilliği düşürüldü.Yine AYM'ye gittilerTBMM Genel Kurulu'nda hareketli anlara sahne olan kararın açıklanması sonrası konunun yankıları sürüyor.Son olarak CHP'den, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili bir hamle geldi.CHP, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ‘yok hükmünde' olduğunun tespiti ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.CHP'nin başvurusunu AYM'ye, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın iletti.AYM başvurusu sonrası konuşan Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunu öne sürdü.Günaydın, 'Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi yok hükmündedir. 15 gün içinde karar Meclis'e gönderilmeli. Kurtulmuş bugüne kadar neden bu kararı okumadı?' diye sordu.