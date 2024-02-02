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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan sahaya iniyor: Önceliği deprem bölgesindeki şehirler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçim çalışmaları kapsamında sahaya iniyor. Bugün Bursa ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak Erdoğan'ın önceliği deprem bölgesi. Erdoğan, yarın Hatay, pazar günü Gaziantep'te olacak, Afet konutlarını hak sahiplerine teslim edecek.

Başkan Erdoğan sahaya iniyor: Önceliği deprem bölgesindeki şehirler
Ekleme: 2.02.2024 - 09:07 Güncelleme: 2.02.2024 - 09:14 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan sahaya iniyor: Önceliği deprem bölgesindeki şehirler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerine 2 aydan az bir süre kala çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Daha önce İstanbul, Ankara, İzmir, Yalova ve Eskişehir ilçe belediye başkan adaylarını açıklayan Erdoğan, bugün Bursa'nın ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak. Şimdiye kadar açıklanmayan büyükşehirlerin ilçe belediye başkan adayları da belirlendi.

Açıklanmayan illerin ilçe adayları ise en kısa sürede sonuçlandırılacak. Bazı büyükşehir ve illerin ilçe belediye başkan adaylarını genel başkan yardımcıları, birçok büyükşehir ve ilin ise ilçe adaylarını bizzat Erdoğan açıklayacak.

DEPREM İLÇELERİ BAŞKAN ADAYLARI DA DEĞİŞECEK

Afetin zararlarının karşılanması, afetzede vatandaşlara verilen konut sözlerinin bir an evvel tutulması için devlet tüm imkanlarını bölgede seferber etti.

Devlet millet el ele vererek başlatılan asrın dayanışması ile afet konutları hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Mayıs 2023 seçimlerinde dahi deprem illerine özel önem veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem illerinin ihyası için mart seçimlerinde de mevcut belediye başkan adaylarının çoğunu değiştirdi.

Deprem illerinin ilçe belediye başkan adaylarında da büyük değişim yaşanması bekleniyor.

DEPREM İLLERİ UNUTULMADI

Erdoğan, Hatay'da toplu konut teslimi ve aday tanıtım toplantısına iştirak edecek. Ardından pazar günü Gaziantep'e gidecek olan Erdoğan, Şahinbey'de Gaziantep Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katılacak ve daha sonra İslahiye'de deprem konut teslimi yapacak.

Depremin yıldönümü olan 6 Şubat günü ise Erdoğan'ın Kahramanmaraş'a, 7 Şubat Çarşamba günü Şanlıurfa'ya, 8 Şubat Perşembe günü Adıyaman'a, 9 Şubat'ta ise Elazığ'a gitmesi bekleniyor.

Erdoğan'ın bu deprem illerinde ilçe belediye başkan adaylarını açıklaması ve deprem konutlarının teslimini yapması öngörülüyor.
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