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Başkan Erdoğan, Murat Kurum'un telefonundan seslendi! İstanbul yeniden 'Büyük İstanbul' olacak

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum, İstanbul'da AK Partililerle bir araya geldi. Buluşma sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Murat Kurum'un telefonundan AK Partililere seslendi. Başkan Erdoğan "Ben Murat Başkanı sizlere emanet ediyorum." dedi ve sandıklardan güzel sonuçların geleceğine inandığını belirtti. Kurum da o anları sosyal medya üzerinden "Sayın Cumhurbaşkanımıza 3. Bölge söz verdi. İstanbul yeniden “Büyük İstanbul” olacak." ifadeleriyle paylaştı.

Başkan Erdoğan, Murat Kurum'un telefonundan seslendi! İstanbul yeniden 'Büyük İstanbul' olacak
Ekleme: 2.02.2024 - 09:08 Güncelleme: 2.02.2024 - 09:09 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, Murat Kurum'un telefonundan seslendi! İstanbul yeniden 'Büyük İstanbul' olacak
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar'da 'Mahalle Başkanları Buluşması' etkiliğinin ardından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kurum, "Yaklaşık bin 500 kardeşimiz buradalar. Büyük bir coşku ve heyecanla sizinle görüşmek istiyorlar" diyerek söze başladı.

'31 MART AKŞAMININ MÜJDESİ OLMASINI DİLİYORUM'

Ardından Başkan Erdoğan coşkulu kalabalığı, "Sizi, gecenin bu saatinde en kalbi duygularla selamlıyorum. Heyecanınız heyecanım, coşkunuz coşkumdur. Şu anda inşallah İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızla yaptığınız bu toplantının, 31 Mart akşamının müjdesi olmasını diliyorum" ifadeleriyle selamladı.

'3'ÜNCÜ BÖLGEYİ ÇOK DAHA GÜÇLÜ ALDIĞINIZI GÖRÜR GİBİYİM'

Başkan Erdoğan, "Üçüncü bölgenin bütün mahalle temsilcilerine inanıyorum. Bütün ev ev, kapı kapı dolaşarak inşallah sandıkları nasıl patlatacağını da görür gibiyim. Durmadan usanmadan ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları hep beraber çalışmak suretiyle üçüncü bölgeyi bu defa çok daha farklı alacağınıza inanmak istiyorum" dedi.

MURAT KARDEŞİMİZ SİZLERE EMANETTİR

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Adayı Kurum'a desteğini de "Durmadan, usanmadan koşmaya gayret etmeye var mısınız? İnşallah bu seçimlerde özellikle sandıkları patlatmaya var mısınız? Ben, Murat Başkanı sizlere emanet ediyorum. Murat kardeşimiz sizlere emanettir" sözleri ile dile getirerek telefon görüşmesini sonlandırdı.

KURUM: İSTANBUL YENİDEN "BÜYÜK İSTANBUL" OLACAK

İBB Cumhur İttifakı Başkan Adayı Murat Kurum o anları sosyal medya üzerinden paylaştı. Kurum paylaşımına şu açıklamayı da ekledi: Telefonun diğer ucundan gelen sesle bir kez daha İstanbul zaferi için kenetlendik. Sayın Cumhurbaşkanımıza 3. Bölge söz verdi. İstanbul yeniden "Büyük İstanbul" olacak.
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