Başkan Erdoğan CHP'ye sert çıktı: Şehirlerimizin durumu umurlarında değil

AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'nin halini görüyorsunuz herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde. Ne ülkenin hali ne şehirlerimizin durumu umurlarında değil. Daha düne kadar ittifak içinde oldukları partileri bile görmüyor çiğneyip geçiyorlar. Kendi arkadaşlarına ve müttefiklerine hoyratça davrananların şehirlerimize ve orada yaşayanlara şefkat göstermesi mümkün mü?" çıkışında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.Vefatını yola çıkarken derin bir teessürle öğrendiğimiz Alev Alatlı hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hocamız eserleri ve fikirleriyle aramızda yaşamaya devam edecektir.Son 21 yıldır belediye başkanlarımızla, bakanlıklarımızla, kurumlarımızla, Bursa'yı hakkettiği eser ve hizmetlere kavuşturmak için gece gündüz çalıştık çabaladık ve bu yolda yürüyoruz.Ülkemizin ve şehirlerimizin önüne koyacakları hiçbir vizyonları, programları, projeleri olmayanların sırf AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için gösterdikleri çabayı üzüntüyle izliyoruz. Halbuki bizim için siyaset hayırda yarış vesilesidir.CHP'nin halini görüyorsunuz herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde. Ne ülkenin hali ne şehirlerimizin durumu umurlarında değil. Daha düne kadar ittifak içinde oldukları partileri bile görmüyor çiğneyip geçiyorlar. Kendi arkadaşlarına ve müttefiklerine hoyratça davrananların şehirlerimize ve orada yaşayanlara şefkat göstermesi mümkün mü?