Başkan Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan adayları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Bursa'daydı. AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılan Başkan Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile yola devam edeceklerini açıkladı. 'Konu eser ve hizmet olduğunda üstümüze kimseyi tanımayız' açıklaması yaptı. Başkan Erdoğan daha sonra Parti Bursa İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı.KAMİL TURHANBÜYÜKORHANZAFER IŞIKGEMLİKMUSTAFA IŞIKGÜRSUYILMAZ ATAŞHARMANCIKALPER TABANİNEGÖLKAĞAN MEHMET USTAİZNİKALİ ÖZKANKARACABEYALİ DOĞRUKELESCELİL ÇOLAKNİLÜFERAHMET BEYGİRCİMUSTAFAKEMALPAŞAGÖKHAN DİNÇERMUDANYAFERHAT EROLKESTELALİ OSMAN TAYIRORHANELİBEKİR AYDINORHANGAZİMUSTAFA DÜNDAROSMANGAZİDAVUT AYDINYENİŞEHİROKTAY YILMAZYILDIRIM