Başkan Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan adayları...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları'nı açıkladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Bursa'daydı. AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılan Başkan Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile yola devam edeceklerini açıkladı. 'Konu eser ve hizmet olduğunda üstümüze kimseyi tanımayız' açıklaması yaptı. Başkan Erdoğan daha sonra Parti Bursa İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı.
KAMİL TURHAN
BÜYÜKORHAN
ZAFER IŞIK
GEMLİK
MUSTAFA IŞIK
GÜRSU
YILMAZ ATAŞ
HARMANCIK
ALPER TABAN
İNEGÖL
KAĞAN MEHMET USTA
İZNİK
ALİ ÖZKAN
KARACABEY
ALİ DOĞRU
KELES
CELİL ÇOLAK
NİLÜFER
AHMET BEYGİRCİ
MUSTAFAKEMALPAŞA
GÖKHAN DİNÇER
MUDANYA
FERHAT EROL
KESTEL
ALİ OSMAN TAYIR
ORHANELİ
BEKİR AYDIN
ORHANGAZİ
MUSTAFA DÜNDAR
OSMANGAZİ
DAVUT AYDIN
YENİŞEHİR
OKTAY YILMAZ
YILDIRIM