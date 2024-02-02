Başkan Erdoğan: 6'lı masanın organizatörleri önünde sonunda ortaya çıkacaktır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da sivil toplum kuruluşlarıyla buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:"Sanayicilerimizle diyaloğumuzu artıracağız. Gençlerimizle daha sık bir araya geleceğiz. Aziz milletimize geçen 40 yıllık siyasi hayatımızın değişmez prensibi budur.Batarya fabrikamızın şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.TOGG artan üretim kapasitesiyle rakiplerini kıskandırmaya, devam ediyor.Bursa, iktidar gelmek için Kandil ve PKK'dan medet umacak kadar ihtiras kurbanı olanlara geçit vermedi. Bay Kemal'e cüzzamlı muamelesi yaptılar.Önce millete umut diye pazarladıkları cumhurbaşkanı adaylarını ellerini geçirdikleri ilk fırsatta siyasetten zorla emekli ettiler.Ortaya saçılanlar buzağının sadece görünen kısmıdır, tamamen siyaset mühendisliği ürünü olan 6'lı masanın organizatörleri önünde sonunda ortaya çıkacaktır.Bizde yarı zamanlı belediye başkanlığı olmaz. Belediyeler arasındaki fark gece gündüz gibi. Bizde hemşehrilerini en ihtiyaç duydukları zamanda yüzüstü bırakan belediye başkanları olmaz."Başkan Erdoğan: Bay Kemal'e cüzzamlı muamelesi yaptılar.Başkan Erdoğan: Türkiye'yi beraber yöneteceğiz diyenler bugün birbirlerini yiyor.Başkan Erdoğan: Bizde makamlar amaç değil, millete hizmet için bir araçtır.