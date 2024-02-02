Bakan Yerlikaya: Depremde 53 bin 537 canımızı yitirdik

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 53 bin 537 canımızı yitirdik, 107 bin 213 vatandaşımız da yaralandı" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlere ilişkin, '53 bin 537 canımızı yitirdik, 107 bin 213 vatandaşımız da yaralandı' açıklamasında bulundu.



Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:



630 bin personel çalışmalara katıldı, toplam 38 bin 901 bina yıkıldı.



AFAD koordinasyonunda dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu yapıldı. Yaklaşık 2,5 milyon afetzedemize barınma imkanı sağlandı. 3,549 bin depremzedenin tahliyesini sağladı.



414 konteyner kentte 215 bin 224 konteyner bulunuyor.



ENKAZ KALDIRMA İŞLEMLERİ

Enkaz kaldırma işlemlerinin yüzde 91'i gerçekleşti. Toplam 441 bin 567 hak sahipliği belirlendi.



KURA ÇEKİMİNE ERDOĞAN KATILACAK

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Hatay'da 41 bin deprem konutunun, 5 bin köy evinin kura çekim ve teslim törenin yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla yapılacağını bildirdi.

