840 kalıcı konutun teslimini Başkan Erdoğan yapacak! Depremin merkez üssü Pazarcık yeniden ayağa kalktı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlerin merkez üssü konumundaki yerlerden biri de Pazarcık ilçesi. Birçok yapının yıkıldığı ilçede 431 kişi hayatını kaybetti.Depremin ilk saatinden itibaren başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bölge ile yakından ilgilendi. Devletin tüm imkanları seferber edilerek ilçe yeniden ayağa kaldırıldı. Depremin üzerinden 1 yıl geçti ve kent yeniden eski hareketliliğine geri döndü.Sabah'ın haberine göre; Depremin yıl dönümüne sayılı günler kala Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, kentte yapılanları anlattı. Çok büyük bir felaketin yaşandığını ifade eden Yılmazcan, 'Depremden hemen sonra Sayın Cumhurbaşkanımız beni aradı.Kriz masası kurmamız için bizlere talimat verdi. Hemen yardımları göndereceğini ifade etti. Kendisi de ikinci gün Pazarcık'a geldi. Burada yaşananları, yapılanları birebir yakından takip etti' dedi.TOKİ konutlarının hızla devam ettiğini belirten Yılmazcan, 'TOKİ konutlarının yapımı da hemen başladı. İki farklı yerde TOKİ hemen binaların yapımı devam ediyor. 2'şer binden olmak üzere toplam 4 bin adet kalıcı konut inşa ediliyor. Bugün itibariyle 840 tane kalıcı TOKİ konutları bitti.Cumhurbaşkanımız katılımıyla 840 kalıcı konutun kura çekimi yapılacak. Diğer konutların inşası da En yakın zamanda bunlarda bitecek. Mahallelerde 1500 tane kalıcı köy evleri yapılıyor. Bunların birçoğu da bitmek üzere.Pazarcık olarak yaraları çok çabuk sarmaya başladık. İlçemizi yeniden inşa ediyoruz. Yeni bir rezerv alanı ilan ettik. İlçe merkezinde 500'e yakın işyeri, ofis, kalıcı konutlar olmak üzere bir projemiz daha başladı.İlçemize yeni bir otogarın temeli atılacak. 26 tane camimiz yıkılmıştı onlar yapılıyor. Hasar gören okullarımız yapıldı, yapılmaya devam ediyor.İlçemizde küçük sanayi yoktu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hemen ihaleye çıktı.142 tane küçük sanayi sitesinin işyerleri yapılmaya başlandı. 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde de teslim edilecek' diye konuştu.Depremden sonra Çanakkale ruhuyla mücadele edildiğine dikkat çeken Yılmazcan, 'Çanakkale ruhu ile mücadele edildi. Halkımızla devletimiz bir oldu ve sorunların üstesinden geldik.Herkes üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Hepimiz depremzedeyiz. Kurtuluş Savaşı'ndaki zorlukları nasıl aştıysak, bu depremi de bir olacağız, beraber olacağız, Pazarcık olarak bunu da başaracağız.Herkes elini taşın altına koydu. El ele verip bunun üstesinden geldik. Devletimiz, milletimiz çok güçlü. Halkamız bize güvenmeye devam etsin. Yaşadığımız çok büyük bir felaketti. Zor şartlar altında mücadele ettik ve başardık' ifadelerini kullandı.