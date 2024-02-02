  • USD: 30,67 - 30,72
  • EURO: 33,03 - 33,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

840 kalıcı konutun teslimini Başkan Erdoğan yapacak! Depremin merkez üssü Pazarcık yeniden ayağa kalktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin merkez üssü olan Pazarcık ilçesi depremin yaralarını sarıyor. İlçeye yapılan 4 bin TOKİ konutunun 840'ı bitmiş durumda. Kura çekimi ve anahtar teslimini Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

840 kalıcı konutun teslimini Başkan Erdoğan yapacak! Depremin merkez üssü Pazarcık yeniden ayağa kalktı
Ekleme: 2.02.2024 - 08:55 Güncelleme: 2.02.2024 - 09:08 / Editör: Ozge Selin
840 kalıcı konutun teslimini Başkan Erdoğan yapacak! Depremin merkez üssü Pazarcık yeniden ayağa kalktı
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlerin merkez üssü konumundaki yerlerden biri de Pazarcık ilçesi. Birçok yapının yıkıldığı ilçede 431 kişi hayatını kaybetti.

Depremin ilk saatinden itibaren başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bölge ile yakından ilgilendi. Devletin tüm imkanları seferber edilerek ilçe yeniden ayağa kaldırıldı. Depremin üzerinden 1 yıl geçti ve kent yeniden eski hareketliliğine geri döndü.

840 kalıcı konutun teslimini Başkan Erdoğan yapacak! Depremin merkez üssü Pazarcık yeniden ayağa kalktı

ERDOĞAN HER ŞEYİ TAKİP ETTİ

Sabah'ın haberine göre; Depremin yıl dönümüne sayılı günler kala Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, kentte yapılanları anlattı. Çok büyük bir felaketin yaşandığını ifade eden Yılmazcan, 'Depremden hemen sonra Sayın Cumhurbaşkanımız beni aradı.

Kriz masası kurmamız için bizlere talimat verdi. Hemen yardımları göndereceğini ifade etti. Kendisi de ikinci gün Pazarcık'a geldi. Burada yaşananları, yapılanları birebir yakından takip etti' dedi.

840 kalıcı konutun teslimini Başkan Erdoğan yapacak! Depremin merkez üssü Pazarcık yeniden ayağa kalktı

840 TOKİ KONUTU HAZIR

TOKİ konutlarının hızla devam ettiğini belirten Yılmazcan, 'TOKİ konutlarının yapımı da hemen başladı. İki farklı yerde TOKİ hemen binaların yapımı devam ediyor. 2'şer binden olmak üzere toplam 4 bin adet kalıcı konut inşa ediliyor. Bugün itibariyle 840 tane kalıcı TOKİ konutları bitti.

Cumhurbaşkanımız katılımıyla 840 kalıcı konutun kura çekimi yapılacak. Diğer konutların inşası da En yakın zamanda bunlarda bitecek. Mahallelerde 1500 tane kalıcı köy evleri yapılıyor. Bunların birçoğu da bitmek üzere.

840 kalıcı konutun teslimini Başkan Erdoğan yapacak! Depremin merkez üssü Pazarcık yeniden ayağa kalktı

Pazarcık olarak yaraları çok çabuk sarmaya başladık. İlçemizi yeniden inşa ediyoruz. Yeni bir rezerv alanı ilan ettik. İlçe merkezinde 500'e yakın işyeri, ofis, kalıcı konutlar olmak üzere bir projemiz daha başladı.

İlçemize yeni bir otogarın temeli atılacak. 26 tane camimiz yıkılmıştı onlar yapılıyor. Hasar gören okullarımız yapıldı, yapılmaya devam ediyor.

İlçemizde küçük sanayi yoktu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hemen ihaleye çıktı.

142 tane küçük sanayi sitesinin işyerleri yapılmaya başlandı. 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde de teslim edilecek' diye konuştu.

840 kalıcı konutun teslimini Başkan Erdoğan yapacak! Depremin merkez üssü Pazarcık yeniden ayağa kalktı

DEVLET-MİLLET EL ELE VERDİ

Depremden sonra Çanakkale ruhuyla mücadele edildiğine dikkat çeken Yılmazcan, 'Çanakkale ruhu ile mücadele edildi. Halkımızla devletimiz bir oldu ve sorunların üstesinden geldik.

Herkes üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Hepimiz depremzedeyiz. Kurtuluş Savaşı'ndaki zorlukları nasıl aştıysak, bu depremi de bir olacağız, beraber olacağız, Pazarcık olarak bunu da başaracağız.

840 kalıcı konutun teslimini Başkan Erdoğan yapacak! Depremin merkez üssü Pazarcık yeniden ayağa kalktı

Herkes elini taşın altına koydu. El ele verip bunun üstesinden geldik. Devletimiz, milletimiz çok güçlü. Halkamız bize güvenmeye devam etsin. Yaşadığımız çok büyük bir felaketti. Zor şartlar altında mücadele ettik ve başardık' ifadelerini kullandı.








Altın madeninde toprak kayması: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Eren Erdem’den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözler: Müsamere oynadılar!
Muharrem İnce'den CHP'ye zehir zemberek sözler: 'Tepeden tırnağa çürümüşlük'
CHP'de İmamoğlu gerilimi
Uzay limanı kurulacak! Bakan Kacır hedefleri tek tek sıraladı! Sıra diğer projelere geldi
Kocaeli'nde vefanın adı: Sağlıkkent konutları
BAŞKAN ERDOĞAN DUBAİ'DE KONUŞUYOR
İyi Parti'de kanlı hesaplaşma! Azmettirici parayı vermeyince itirafçı oldu... 'Benden öldürmemi istedi'
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 1'i gri kategoride olan 2 terörist paketlendi
Bakan Koca'dan 35 bin sağlıkçı alımıyla ilgili açıklama
Murat Kurum'dan İBB yönetimine 'kayıp 5 yıl' tepkisi: İstanbul ağır yara aldı
Özgür Özel, partisinin İstanbul aday tanıtım toplantısına katılmadı
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 28 bin 473'e ulaştı
İzmir adayı Hamza Dağ projelerini açıklıyor
Şartlar belli oldu! Mahinur Özdemir Göktaş'tan Aile ve Gençlik Fonu açıklaması
Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan öğrencilere müjde
İşgal planında yeni devre! ABD basını duyurdu: Netanyahu’dan Mısır’a şok teklif!
CHP’li Gürsel Tekin zehir zemberek sözlerle istifa etti
Türkiye'den bölgeye tarihi mesaj! Yavru Vatan'a İHA üssü
Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda