4 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

Mehmetçik terör örgütlerine sınır ve sınır ötesinde nokta operasyonlar yapmaya devam ediyor. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine hava harekatı düzenlendiği duyuruldu. Yapılan operasyonda 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi."Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor.Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!"