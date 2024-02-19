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Putin Türkiye en güvenli ortak demişti: O sözleri dünya basınında!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus devlet kanalı Rossiya-1'a verdiği röportajda Türkiye'ye övgüler yağdırdı. "En güvenilir ortak Türkler oldu. TürkAkım üzerinden sevkiyat yapılıyor" ifadelerini kullandı. Önümüzdeki günlerde Türkiye'yi ziyaret etmesi beklenen Putin'in bu sözleri dünya basınında da geniş yer aldı.

Putin Türkiye en güvenli ortak demişti: O sözleri dünya basınında!
Ekleme: 19.02.2024 - 10:33 Güncelleme: 19.02.2024 - 10:36 / Editör: Ozge Selin
Putin Türkiye en güvenli ortak demişti: O sözleri dünya basınında!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus devlet kanalı Rossiya-1'a verdiği röportajda Ukrayna savaşı ve enerji sektöründeki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Avrupa'nın ekonomide geri dönüşü olmayan bir yola girdiğini söyleyen Putin, Türkiye'ye ise övgüler yağdırdı.

"EN GÜVENİLİR ORTAK TÜRKİYE"

Rusya'ya enerji sevkiyatını kısıtladığına dair suçlamalar yöneltildiğine dikkati çeken Putin, "Sürekli Rusya'nın (enerji kaynağı) vermediğini, kısıtladığını söylediler. Biz hiçbir şeyi kısıtlamıyoruz, her şeyi veriyoruz. En güvenilir ortak da Türkler oldu. İşte, TürkAkım üzerinden sevkiyat yapılıyor" ifadelerini kullandı.


Putin Türkiye en güvenli ortak demişti: O sözleri dünya basınında!

Önümüzdeki haftalarda Türkiye'yi ziyaret etmesi beklenen Putin'in sözleri dünya basınında da geniş yer aldı. Yunan Proto Thema gazetesi Putin'in Almanya'nın yerini Türkiye'nin aldığını belirttiğini vurguladı.

'Artık en güvenilir enerji ortağımız Almanya değil Türkiye' başlığını atan Proto Thema haberde 'Rusya Devlet Başkanı, Alman yetkililerin siyasi iç çatışmalarla meşgul olduğunu ve politikalarının ülkelerinin ekonomisine zarar verdiğini söyledi' ifadelerini kullandı.

Putin Türkiye en güvenli ortak demişti: O sözleri dünya basınında!

Ethnos: 'Putin Türkiye artık en güvenilir enerji ortağımız' manşetiyle dikkat çeken gazetede "Almanya'nın Rus hidrokarbonlarına sırtını dönmesinden bu yana Türkiye'yi Rusya'nın en güvenilir enerji ortağı olarak nitelendirdi" ifadesi kaleme alındı.


Putin Türkiye en güvenli ortak demişti: O sözleri dünya basınında!

Middle East Monitor: Putin, Türkiye'nin Rusya'nın gaz sektöründe 'en güvenilir' ortağı olduğunu söyledi.

Putin Türkiye en güvenli ortak demişti: O sözleri dünya basınında!

AzerNews: Putin Türkiye'yi en güvenilir enerji ortağı olarak nitelendirdi.

Trend News: Türkiye, Rusya'nın en güvenilir gaz ortağı oldu

TASS haber ajansı: Putin Türkiye'yi enerjide en güvenilir ortak ilan etti…
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