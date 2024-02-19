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CHP'li sapkın avukat Feyza Altun'dan İslam ve Kur'an'a hakaret! Tepkiler çığ gibi

CHP'li sapkın avukat Feyza Altun yine haddini aştı. Daha önce çocuklara dini eğitimi istismar olarak gören Feyza Altun, "Trans çocuklar vardır" ifadeleri kullanmıştı. Altun bu kez de Şeriat ile ilgili skandal bir paylaşımda bulundu. İslam dinine açıkça hakaret eden Altun'un paylaşımına tepki yağdı.

Ekleme: 19.02.2024 - 10:15 Güncelleme: 19.02.2024 - 10:18 / Editör: Ozge Selin
CHP'li sapkın avukat Feyza Altun'dan İslam ve Kur'an'a hakaret! Tepkiler çığ gibi
Dini değerlere yönelik çirkin ifadeleriyle bilinen CHP'li avukat Feyza Altun, yine haddini aştı. "Trans çocuklar vardır" diyerek pedofiliye davetiye çıkaran sapkın avukat Feyza Altun'un skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Altun sosyal medya hesabından İslam dinine alçak bir hakarette bulunarak, "Şeriate s...yım" paylaşımında bulundu. Bu ifadeler üzerine sosyal medyada tepki yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise "Feyza Altun isimli şahsın İslam dinine etmiş olduğu hakaret nedeniyle, bir grup avukat olarak suç duyurusunda bulunacağız." dedi.

CHP'li sapkın avukat Feyza Altun'dan İslam ve Kur'an'a hakaret! Tepkiler çığ gibi

MİLLETİN SİNİR UÇLARINA DOKUNUYOR

CHP'li sapkın Avukat Feyza Altun, İslam'a ve kutsal kitabımız Kur'an'ı Kerim'e yaptığı alçak sözlerle toplumun sinir uçlarına dokunuyor.

CHP'li Avukat Feyza sosyal medya hesabından İslam dinine alçak bir hakarette bulundu.

CHP'li sapkın avukat Feyza Altun'dan İslam ve Kur'an'a hakaret! Tepkiler çığ gibi

SAPKIN AVUKATA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya hesabından Farsça paylaştığı şiirin altına yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısına CHP'li Avukat Feyza Altun, "Şeriate s...yım" diyerek karşılık verdi.

CHP'li Altun'un İslam dinini hedef alan alçak paylaşımına sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi.
İşte o paylaşımlardan bazıları...

"Feyza Altun isimli şahsın İslam dinine etmiş olduğu hakaret nedeniyle, bir grup avukat olarak suç duyurusunda bulunacağız. Metin aşağıdaki şekilde. Bireysel olarak bu metni kullanarak herkes suç duyurusunda bulunabilir."

CHP'li sapkın avukat Feyza Altun'dan İslam ve Kur'an'a hakaret! Tepkiler çığ gibi

"KUR'AN'A SÖVMEKTEN FARKI YOK"

"Şeriata sövmek ile Kur'an'a sövmek arasında hiçbir fark yoktur. Ki zaten ben Kur'an'a açıkça sövemeyenlerin bunu şeriat üzerinden yaptığı kanaatindeyim."

"TAMAM FİRAVUN BİLE SENİN KADAR KAFİR DEĞİL"

"Tamam bu ülkenin en kafiri sensin. Hatta Firavun bile senin kadar kafir değil."

"HALKI KİN VE NEFRETE SÜRÜKLEMEDEN İŞLEM YAPILMALI"

"Halkın büyük bir kısmının benimsediği bir değere, sisteme bu kadar açık bir şekilde hakaret eden bu kadın hakkında halkı kin ve nefrete sürükleme maddesince işlem yapılması elzemdir."
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