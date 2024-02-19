Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev bir araya geldi! Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalar atıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'da 7 Şubat'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı seçiminde yeniden seçilmesinin ardından ilk resmi ziyaretini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen imza töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ortak basın toplantısında konuştu.İşte Erdoğan'ın açıklamaları;Değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Aliyev'i 5. defa Azerbaycan'ın cumhurbaşkanı seçilmesi vesilesi ile tebrik ediyorum. Seçilmesinin hemen ardından ilk ziyaretini Türkiye'ye yapmasından bahtiyarlık duyuyorum. Tarihi öneme sahiptir. Kardeş Azerbaycan için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Avrupa Konseyi'nde toplantılara katılımına engellenmesine yönelik adımlara tepkimizi gösterdik. Azerbaycan'a desteğimizi sürdüreceğiz.İkili ilişkilerimizin tüm yönlerini gözden geçirdik, bölgesel ve uluslararası tüm gelişmeleri değerlendirdik.Azerbaycan ile iş birliğimizin merhum Aliyev'in işaret ettiği tek millet iki devlet anlayışıyla devam ettiğini görüyoruz. Kars-Nahçıvan demiryolu için en yüksek verimi alabilmemiz için yenileme çalışmalarının tamamlanması lazım.TANAP'ın kapasitesinin artırılması da önceliklerimiz arasındadır. Iğdır-Nahçıvan boru hattı projesi ile enerji iş birliğimiz yeni bir boyut kazandırdık.Kafkasya'da barış adımlarını konuştuk. Bu süreçte Azerbaycan ile omuz omuza yürüyoruz.Karabağ zaferi ile fırsat penceresi açıldı. Bu fırsat penceresinin kapanmaması önemlidir. Ermenistan bu süreci değerlendirmeli. Ermenistan ile kalıcı barış çalışmaları umut kaynağı. Yaralanan Azerbaycan ordusu mensubu kardeşlerimize şifa diliyorum.Uluslararası hukuku ayaklar altına alan katliamları değerlendirdik. Şuşa Beyannamesi ile ortaya koyduğumuz ruhla yürüyeceğiz. Enerji alanındaki potansiyeli geliştirmemiz gerekiyor. Bakü Tiflis en başta yer alıyor. Eylül'de Nahcivan'ı ziyaretimde Kars Nahcivan projesine ilişkin projeyi imzaladık. Güney Kafkasya'nın istikrarına dair atılan adımları ele aldık. Azerbaycan'la omuz omuza hareket ediyoruz.İsrail'in Gazze'de tüm insanlık değerlerini ayaklar altına alan ihtilaflarını da değerlendirdik.6 Şubat'taki yardımları için Azerbaycan'a teşekkür ediyorum.Aziz kardeşim size minnettarım. Cumhurbaşkanı seçimlerinden sonra ilk resmi ziyaretim kardeş ülkeyedir, bu bir gelenektir. Türkiye bugün dünya çapında söz sahibidir. Barışın garantörüdür. Türkiye ve Azerbaycan birliği sadece bölge için değil Avrasya için önemli etkendir.Türkiye'deki geniş çaplı gelişmeleri izliyorum ve buna seviniyorum.. Kardeşimin sayesinde Türkiye yeni zirveleri fethediyor. Türkiye bölgemizde barışın, iş birliğinin garantörüdür. Potansiyeli, gücü, her bir Türk dünyasına mensup olan insanı sevindirir. 2020 Kasım'da ikinci Karabağ savaşında 44 gün boyunca Türkiye yanımızda oldu. Azerbaycan yalnız değil Türkiye Azerbaycan'ın yanında oldu. Bu bizim için yeterli oldu. Tarihi meselemizi savaş meydanında çözdük. Azerbaycan bu kardeşliği hiç unutmayacak. Bugün müttefikllik beyannamesi ile bütün meselelerde bir noktaya varıyoruz, birlikteyiz.Ticaretimizin artması bizi sevindiriyor.Müşterek hedefler koyduk ve bu hedeflere gidiyoruz. 9 milyar metreküp doğal gaz ihraç ettik. Gazın hacminin artırılmasını hedefliyoruz.Her bir sahada iş birliği yapıyoruz. Her sene tatbikat yapıyoruz. Harp gücümüz daha da artıyor böylelikle. Antiterör ameliyatı gösterir ki Türkiye ordu modeli Azerbaycan'da tam oturmuştur. Artık bölücü yapılara Azerbaycan'da yer yoktur olmayacaktır.Ortak üretimle ilgili planlarımız var. Kamuoyu da bundan haberdar olacak. Eğitimle ilgili anlaşma bugün yapıldı. Genç neslimiz kardeşlik, müttefiklik esasında terbiye almalı. Milli manevi değerlerimize sadık, vatansever insanlar olmalıdır. Bu birliğimizin sembolüdür. Bu üniversite bölgedeki en iyi mekteplerden biri olacak. Size teşekkürlerimi iletiyor ve Azerbaycan'a davet ediyorum.