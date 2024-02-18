Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a sert sözler: Hiçbir zaman söylemiş olduğu projelerini yapmadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek Tahir Sarıkaya ile Uyan Türkiyem programında açıklamalarda bulunarak Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.Mansur Yavaş 100 tane projesini arka arkaya yayınladı benim yüz projem diye. fakat hiçbir zaman söylemiş olduğu projelerini ciddi olarak yapmadı. Toplasanız 100 projenin 10'u gerçekleşmedi. İnşallah birdahaki yayınımızda hangi projelerini yapmış, hangi projelerini yapmamış detaylı olarak da sunacağım.Mansur Yavaş öyle güzel bir algı yönetimi yapıyor ki seçimlere girmeden önce önce videolar yayınladı ki bu videolara bakınca insanın kahkahalarla gülesi geliyor.Söylediklerinin bir tanesini gerçekleşttirmedi. yani bir insan herşeyden önce verdiği önemli projelerden birini ikisini yapar. Mesela 58 km metro dedi, 8 km değil 8 cm metro yapmadı.360 milyar liralık bütceden ne var aklınızda kalan? Hiçbir şey yok.Ama insanlara öyle güzel algı yapıyor, insanları öyle güzel aldatıyor ki tarifi mümkün değil.Kendisi 'Benim çılgın projem yok' diyor. peki bu gösterdiklerin neydi? Bu milleti direkt olarak sazan yerine koymak değilmidir?Her çıktığında meydana 'Benim çılgın projem yok' diye şimdi konuşmuyor mu? 'Ankara'yı betona gömmeyeceğiz, Melih Gökçek gibi betonla uğraşmayacağız' demiyor mu? Beton yığınlarını görmediniz mi? hani üniversiteler? Üniversiteler yapacaktı nerede üniversiteler?Hani uydu kentler yapacaktı, uydu kentleri geçtik de kaç tane konut yaptı?150 tane konut yaptı 150. yaptığı konutun sayısı bu. Bu kadar aciz bu kadar zavallı...İnanamıyorum, millet bu kadar sazan olabilir mi? Bu kadar beceriksiz, bu kadar vizyonsuz, bu kadar yeteneksiz, bu kadar kabiliyetsiz ve bütün vizyonu ete toplanmış olan, sabahtan akşama kadar çıktığı her mitingde 1 kilo eti anlatan bir zavallı belediye başkanı nasıl olabilir?Ben 20 sene çorba verdim. Bir gün çorba veriyoruz diye söyledik mi? Bütün üniversite önlerinde her zaman çorba dağıttık biz. Ulus'ta çorba dağıttık Kızılay'da çorba dağıttık. Biz çorba dağıtıyoruz diye bir defa reklam yaptık mı? Biz devamlı olarak yılda 3 defa 70'er kilo gıda maddesi dağıttık. Biz bunun reklamını böyle yapmadık.Ama adamcağız akşama kadar reklam yapıyor. yaptığı herhangi bir şey yok. Bak orada diyor ki 'Gölbaşı'na sanayi kuracağım' nerede Gölbaşı'ndaki sanayi bölgesi? 'Bilim müzesi kuracağım' diyor. Nerede bilim müzesi? Mamak konut bölgesi diyor.150 tane konut yaptı ya.Beni suçlayıp duruyordu, ben Ankara'da belediye başkanlığı döneminde toplam 50 bin 108 tane konut yaptım. Adam 5 seneden beri sabahtan akşama kadar beni suçladı. Toplam yaptığı konut sayısı 150. Benim yüzde 1'im değil. Neredeyse benim binde 1'im kadar konut yaptı ama adamda algı öyle çok ki çıktığı zaman anlatıyor da anlatıyor.Bakın ben size rakam vereceğim. Ankara lüyfen seyredin, Türkiye lütfen seyredin rakamları. bu admaın ne kadar beceriksiz olduğunu rakamlardan çözelim. 2019 yılında 38 milyon lira zarar etmiş. Bunları ben kesin hesap cetvellerinden, kendisinin yayınladığı kitaplardan aldım. 2019'da Bütçe fazlası tutarı -38 milyon lira. 2020'de 56 milyon liraya çıkmış. 2021'de 361 milyona çıkmış. 2022'de 1 milyar 189 milyona çıkmış zarar. Ve şunu da söyleyeyim devamlı olarak Ankara Büyükşehir Belediye bütçesinden takviye yapılıyor. Gittikçe açık büyüyor. Bu yönetim kabiliyetsizliği zavallılığın neticesidir.Adam icraat yapmadığı için Melih Gökçek'le kavga ederek işi kapatmaya çalışıyor. O zaman gel erkeksen ekranda bir tartışalım. Gel bir şunu yaptın melih gökçek ver hesabını de ya. Kaç defa söyledim Halk TV'ye çağır beni dedim. 'Sunucuyu da sen seç, tek şartım bir soru sen soracaksın bir soru ben.' dedim. Kim yaptı kim yapmadı ortaya çıksın.