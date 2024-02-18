Altın gram fiyatı tırmanışa geçti! Altın kayıplarını toparladı: İslam Memiş 'Alım fırsatı' için seviyeleri açıkladı

Altın gram fiyatı haftayı yeni bir rekora imza atarak kapadı. Ons altın hafta içi yaşadığı kısmi düşüşler sonrası yükselişe geçti. Altın gram fiyatı psikolojik desteği üzerine çıkan ons altından destek bularak arttı. Öte yandan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken altın yorumunda bulundu.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşler ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.İslam Memiş'in konuşması ise şöyle:"Geçen hafta ABD enflasyon verisi sonrası ons altın ve gram altın tarafında bir miktar düşüşler gördük.Ons altın 1985 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Ancak yine haftayı 2012 dolar seviyesinden tamamladı. Yani geçen haftaki kayıplarını geri aldı. Yani haftayı yükselişle tamamladı.Orta ve uzun vadede ons altın tarafındaki pozitif beklentimiz devam etmekte. Bu yıl 2150 dolar devamında 2350 dolar seviyesine kadar öngörümüz vardı. Bu hala devam ediyor.Çünkü yılın ikinci yarısına ilişkin merkez bankalarının para politikasına ilişkin beklentilerimiz yani faiz indirme süreci ve jeopolitik gerilimler ve birçok hamle altın fiyatlarını 2024 yılında yükselişini destekler niteliğinde.Gram altın TL fiyatı tarafında 2040-2070 lira aralığını takip ediyorduk. Geçen hafta 2040 lira seviyesine kadar geriledi. Ancak haftayı 2077 lira seviyesinden tamamladı. Ve cuma günü gram altın Kapalıçarşı'da 2085 lirayı görerek yeni bir rekora imza atmış oldu.2077 lira seviyesinde olan gram altının ilk hedefi 2090 lira. Dolar güçlü duruşunu korumaya devam ettirdiği için gram altındaki düşüşler kalıcı değil. O yüzden yukarı yönlü hareketler beklemeye devam ediyoruz.Altın fiyatlarındaki yaşanan sakin seyir orta ve uzun vadeli yatırımcılar, altın borçlanacaklar, düğün yapacaklar için alım fırsatı sunuyor.Bugünkü ekonomik koşullar ve merkez bankalarının politikalarına baktığımız zaman yaz aylarında 2500-2700 lira seviyesi ve yılın son çeyreğinde 3000 lira seviyesi gram altın tarafında beklentilerimiz devam etmekte.Altın orta ve uzun vadeli yatırımcılar için vatandaşı enflasyona karşı en çok koruyan yatırım aracıdır.YÜZDE 80 GETİRİ...Son 20 yıl ve 2023 yılındaki getirisi ile bu durumu destekliyor. 2023 yılında gram altın yüzde 80 getiri sağladı. 2024 yılında da yatırımcısının yüzünü güldürecektir."