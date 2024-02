Ak Parti Tuzla Belediye Başkan Adayı Ve Mevcut Başkanı Şadi Yazıcı Soruları Cevapladı

Kamu kaynağını devletten sonra en fazla kullanan istanbul büyükşehirdir. İstanbuda ilçe belediyelerinin de içinde yapması gereken işler vardır. bu işlerin parasını alan istanbul büyükşehir Belediyesi'dir. Dolayısıyla istanbul içerisinde tuzlada da yapılması gereken işler vardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için bazı işer rutin gidiyor bazı işler ise gecikmeli olarak ilerliyor. Alt yapıyla ilgili olarak Tepeören Akfırat bölgelerinde atık su çıkarma gibi rutin işlerin tamamlanmayanları var.Vadettikleri zaten geçtik ama önemli olan metro gibi yanyollar gibi yaşam vadisi gibi, göl projemiz gibi daha tamamlanmayanlar var. 2019'dan itibaren bitmiş bir tane otoparkımız var. Onu da biz başlatmıştık. Geçmişten gelen projelerin tamamlanmaması ihmal geliyor bana. 2019'dan önce başlamış bazısı yüzde 90 bitmiş, bazısıyüzde 60 bitmiş.Teslim aldıktan sonra bugün tamamlanmamış ise ne diyeceğimi bilemiyorum.İstanbul çok büyük bir metropol. dünyada 365 gün yaşayan ender üç beş şehirden bir tanesidir. bazı şehirlere gittiğinizde 7'den sonra hayat biter. İstanbul böylesine bir metropol ve nüfus konusunda da dünyada klasmanda çok üst seviyelerdedir . Ciddi derecede büyük bir metropolün ve ciddi turizm alanında da dünyada iki kıtanın birleştiği muhteşem bir şehir, ilgi ister.Bir şeyin piarını yapabilmekten ise var olan bir şeyin piarının çok daha rahat yapılabileceğine inanıyorum.Öyleyse ilgisizlik veya ekip kuramama.Çünkü ekibin de bunu yapması lazım. Sizin ilgi gösteremediğiniz yerde ekibiniz doldurur ve bitirmesi gereken işi halleder ve siz gelip makasla kesersiniz. Demek ki bir organizasyon da oluşamamış. Unutulmuş mu diyeceğim, Her sene defalarca gündeme getirdim. Birçok ortamda bunu ifade ettim.Biz 300 bin Tuzla'lının hakkını ve onların da işine gelecek bir iş istiyoruz. Ancak buna rağmen bitirilmiyorsa bu ilgisizliktir.Tuzla'nın tüm sınırlarını gezdim. Baktığımda şunu gördüm Tuzlanın sınırları çok geniş. Bir mahallemiz bile bazı ilçelerden büyük. Daha sonra ihtiyaçlarını keşfettim.7 yıl ilçe başkanlığı yapınca bunu tahmin ederek başladım. Bir stratejik plan oluşturduk ve Tuzla'da yapılması gerekenleri Belediye Başkanı olduğum sürece yapacağız dedik.Bunlardan birincisi: Kurumsal yapıyı güçlendireceğiz. İkincisi; toplumsal yapıyı güçlendireceğiz. Üçüncüsü ise kentsel yapıyı güçlendireceğiz. İhtiyaçlarını giderecekolan herkes dışarı gitmeden, başka ilçeye gitmeden bunu sağlayacak.2 konsept koymuştuk. İlk olarak eğitim kenti Tuzla olacağız. İkinci olarak Deniz deyince akla Tuzla gelecek.Online olacağız. Dünya ile entegre olacağız dedik ve başardık. Kurumsal yapıdaki altyapımızı değiştirdik. İlk 3 ayımda Kent otomasyon sistemiyle başladık ve akıllı şehirbileşenleriyle bu işi süsledik. Dijital altyapı sistemimiz geliştirdik, fiber kabloları bağladık, bilgiye dayalı belediyecilik için dijital arşivimizi oluşturduk.Belediye'de halk günü yapıyorum ama Sosyal Medya Halk Günü de yapıyorum. Bizim dönemimizde yapılan aplikasyonlarla belediyeciliği çok rahat online olabilecek hale getirdik.Çağın gereği bilgiye dayalı iş yapılmalı. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olamazsınız. Bilgi sahibi olmadan o bilgiyse üretip şehre hizmet edemezsiniz.Biz 2 yılda bir sosyal doku taraması yaparak bilgilerimizi güncelliyoruz ve buna göre hizmet götürüyoruz. Halk gününde birisi karşıma geldiğinde daha önce ne zaman gelmişne almış, ne vermiş, hangi işe yönlendirmişiz, hangi işi kabul etmemiş bütün bunları görüyoruz ve ona göre hizmetleri geliştiriyoruz.Bir marina ihtiyacını biliyorduk ama marinanın yanında alışveriş ve eğlencenin olacağı bir alan da lazımdı. Marinayla bunu birleştirerek yaptık. Bizim marinamızı diğermarinalardan farklı kılan alışveriş merkezi vardır, büyük bir akvaryumu, büyük sinemaları ve tema parkı vardır. Dolayısıyla Tuzla 600 700 bine yakın yabancı turist alırhale geldi.Tuzlaya altın da kaplasak önemli değil. Öneml olan gençlere yapılacak olan yatırımdır. Okullar kapandığı gün ekip arkadaşlarımız tüm okulları gezerler ve ihtiyaçları yazarlar. 6-7 bölgeye böleriz ve okullar açıldığı gün teslim ederiz. Biz bütün bunları yaparken de okulları tekli eğitime çevireceğiz dedik. 9 tane okulu belediye bütçesinden yaptırdık. Eğitim metaryellerine çok dikkat ettik. Görsel ve denysel olarak bir işlemi örenmek çok daha farkı olur. Bilim sanat merkezini şimdi geliştirdik. Ve ayrıca eğğlencenin olduğu alanlar da oluşturduk. Okullarla sürekli bi iletişim halindeyiz.Biz aslında ilk 2010 yılında bir barınak kurmuştuk. Bunu büyükşehirle birlikte büyüttük. Şuanda dünyanın en büyük barınağı, hatta ameliyathaneleri Tuzla'da bulunuyor. 75 bin metrelik barınak kurduk.Van depreminden sonra işi daha da ciddiye aldık. Fay hattına en yakın 2 ilçeden biriyiz. Çıkarttığımız risk analizinde deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası neler yapabilirizi hesapladık. Arama kurtarma çalışması için ne kadar envanterimiz var gibi, toplanma alanlarımızı oluşturduk. İnşallah bunu geliştireceğiz. Afet kordinasyon merkezi, arama kurtarma ekipleri kurduk. Kent konseyi çalışıyor. Her an deprem olacakmış gibi hazırdalar.Biz güven vermek zorundayız, vatandaş güven istiyor. Mal candan sonra önemidir. İmkan ve olanaklarımızı vatandaşlarımıza sunuyoruz. İnsanın psikolojik olarak evinin yıkılmayacağını bilmesi büyük bir rahatlık. Her sitede bazen üç bazen beş sürekli toplantılar yapıyorum. binadaki maliklerle birebir görüştüğüm oldu.Yapmış olduğumuz tüm işlerde tecrübe nedeniyle ve birikimle ayrıca bütün zamanı Tuzla Belediyesi'ne adamış bir şehremin olarak vatandaşımızdan aldığımız emaneti en iyi noktaya getirdik. Geçmişte yükselen bir değerdi Tuzla, şimdi parlayan bir yıldız olacak. O yüzden vatandaşımız bir 5 yıl daha bu emaneti bize verirseler daha da iyi noktalarda birlikte yaşayacağımız Tuzla'yı oluşturacağız.