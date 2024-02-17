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T.C. kimlik numarasının sonu 0,2,4,6,8 olanlara müjde: Hesaplarınızı kontrol edin!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vatandaşlara müjdeyi duyurdu. Tam 7 bin 608 liraya çıkarıldı. Zamlı ödemeler hesaplara yatırılmaya başladı. Hemen kontrol edin.

Ekleme: 17.02.2024 - 15:33 Güncelleme: 17.02.2024 - 15:38 / Editör: Ozge Selin
T.C. kimlik numarasının sonu 0,2,4,6,8 olanlara müjde: Hesaplarınızı kontrol edin!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakıma muhtaç vatandaşlar ve aileleri için sevindirici bir haber verdi.

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nda önemli bir artış yapıldığını duyurarak, bu yardımın tutarının Ocak ayı memur maaş katsayısına göre 5.097 TL'den 7.608 TL'ye çıkarıldığını açıkladı.

Bakan Göktaş, bu artışla birlikte, 2006 yılında engelli bireylerin aile yanında desteklenmeleri amacıyla başlatılan Evde Bakım Yardımı programının önemini vurguladı.

Bu artışın, evde bakımı yapılan vatandaşlar ve aileleri için büyük bir rahatlama ve destek olduğunu belirten Bakan Göktaş, ailelerin maddi ve manevi olarak daha güçlü bir şekilde desteklenmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Zamlı ödemeler hesaplara yatırılmaya başladı.

Hesaplarınızı kontrol edin

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı ödemelerinde yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle birlikte, hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde ödemelerin yapıldığını duyurdu.

Ocak ayında gerçekleştirilen ödemelerde, Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanan 558 bin tam bağımlı vatandaşın evinde bakım veren yakınlarına toplamda 4,2 milyar TL ödeme yapıldığı belirtildi.
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