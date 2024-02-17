Şanlıurfa’da aranan şahıslara operasyon: 17 gözaltı

Şanlıurfa merkez ve ilçelerde hırsızlık ve dolandırıcılık suçu başta olmak üzere aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü hırsızlık ve dolandırıcılık suçu başta olmak üzere aranan şahısların yakalanmasına yönelik il merkezi ve ilçelerde 72 ekip ve 206 personeli ile çalışma başlattı. Yapılan titiz çalışma sonucu haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 şüpheli şahıs yakalandı.



Yakalanan şüphelilerin arasında H.D. isimli şahsın birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan 26 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve İ.O. isimli şahsın resmi belgede sahtecilik, özel hayatın gizliliğini ihlal, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek ve şantaj suçlarından toplam 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.



Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.