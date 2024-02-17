Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çankırı, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Rüzgarın ise; genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.Bölge bölge hava durumu:Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 10°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Kütahya'nın kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 6°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 14°CParçalı bulutluİZMİR °C, 15°CParçalı bulutluMUĞLA °C, 16°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ADANA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlıANTALYA °C, 19°CParçalı bulutluHATAY °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMERSİN °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Çankırı, Kayseri ve Niğde çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yağmurluESKİŞEHİR °C, 7°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 9°CParçalı ve çok bulutluYOZGAT °C, 7°CParçalı ve çok bulutluÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Bolu'nun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU °C, 6°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıDÜZCE °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 8°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluZONGULDAK °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ARTVİN °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN °C, 13°CÇok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT °C, 11°CÇok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, doğusunun yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 6°CÇok bulutlu, öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS °C, 5°CÇok bulutlu, öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA °C, 12°CÇok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve sağanak yağışlıVAN °C, 8°CÇok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 13°CÇok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 15°CÇok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı