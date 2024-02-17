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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katliamların önüne geçmek için her türlü gayreti göstereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizler de Gazze başta olmak üzere yakın coğrafyamızda süregiden krizlerin, katliamların ve acıların önüne geçmek için elimizden gelen her türlü gayreti sergilemeye devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katliamların önüne geçmek için her türlü gayreti göstereceğiz
Ekleme: 17.02.2024 - 11:10 Güncelleme: 17.02.2024 - 13:15 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katliamların önüne geçmek için her türlü gayreti göstereceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6. Etnospor Forumu'na bir video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Ülkemizin en güzel şehirlerinden Antalya'da sizleri misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Geleneksel sporların ihyası, bu parolayla düzenlenen 6'ncı Etnospor Forumu'nun üye ülkelere, katılımcılara ve tüm sporculara hayırlı olmasını diliyorum. Dünyanın her köşesinden gelerek bu foruma iştirak eden ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum.

Etnospor Forumu, küresel krizlerin, gerilimlerin ve çatışmaların insanlığın ortak geleceğini tehdit ettiği bir dönemde düzenleniyor. Geleneksel sporların zengin çeşitliliğini yansıtan forumumuzu tüm farklılıkların ötesinde bir barış ve dayanışma platformu olarak görüyorum.

Kurumsal üyelerin yanı sıra 50 farklı ülkeden çeşitli düzeydeki temsilcilerin katıldığı Etnospor Forumu'nun bölgemiz başta olmak üzere tüm dünyada huzur ve güven ikliminin gelişmesine katkı sağlamasını diliyorum. Katılımcı çeşitliliği bakımından dünyanın önde gelen etkinlikleri arasında yer alan forumumuz, vereceği mesajlarla da farkını ve potansiyelini herkese hissettirecektir. Geleneksel sporların ve oyunların giderek daha çok ilgi görmesi, yapılan çalışmaların doğru istikamette gittiğinin işaretidir. Bu çerçevede düzenlenen geleneksel spor ödüllerini alacak kişi ve kurumları tebrik ediyorum.

'Dünyada barışın hakim olması için her zamankinden daha fazla çalışacağız'

Antalya'yla aynı denizi paylaşan, Akdeniz'in hemen öte tarafındaki Gazze'de yaşanan insanlık trajedisini sona erdirecek dayanışma ruhunun bu forumda tezahür edeceğine inanıyorum. Bizler de Gazze başta olmak üzere yakın coğrafyamızda süregiden krizlerin, katliamların ve acıların önüne geçmek için elimizden gelen her türlü gayreti sergilemeye devam edeceğiz. Gönül coğrafyamızdan başlayarak tüm dünyada barışın, adaletin ve huzurun hakim olması için her zamankinden daha fazla çalışacağız. Daha adil ve müreffeh bir dünyanın tesisi uğruna verdiğimiz bu kutlu mücadelede siz dostlarımızın desteğini bekliyoruz.
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