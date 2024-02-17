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CHP ve DEM Parti ittifakta anlaştı! CHP Esenyurt adayını geri çekti

CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti arasındaki "Aday" pazarlığında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP, DEM Parti ile pazarlıkların ana gündemini oluşturan Esenyurt'ta yeni bir hamleye girişti. Daha önce açıklanan CHP Esenyurt adayı geri çekildi. Yerine ise DEM Parti ile ortak bir adayın konulacağı belirtiliyor. O ismin kim olduğu da ortaya çıktı.

CHP ve DEM Parti ittifakta anlaştı! CHP Esenyurt adayını geri çekti
Ekleme: 17.02.2024 - 10:04 Güncelleme: 17.02.2024 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
CHP ve DEM Parti ittifakta anlaştı! CHP Esenyurt adayını geri çekti
31 Mart Yerel Seçimleri için partiler adaylarını açıklıyor. Adayların belirlenmesi için sayılı günler kaldı.

CHP-DEM PAZARLIĞI KIZIŞTI!

CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti arasındaki 'Aday' pazarlığı ise son günlere geldikçe iyice kızıştı. Adaylık pazarlığında daha önce DEM Parti'nin Esenyurt ilçesi üzerinde ısrarla durduğu biliniyordu. Bu konuyla ilgili oldukça ilginç bir gelişme yaşandı.

CHP ve DEM Parti ittifakta anlaştı! CHP Esenyurt adayını geri çekti

ESENYURT'TA UZLAŞTILAR

DEM Parti ve CHP'nin Esenyurt'ta ortak aday çıkarma konusunda uzlaştığı ifade ediliyor. İşte o ortak aday için ilk hamle de gerçekleşti.

CHP ve DEM Parti ittifakta anlaştı! CHP Esenyurt adayını geri çekti

CHP'Lİ GÖKMEN DEM PARTİ İÇİN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

CHP Esenyurt'ta Ali Gökmen'i adaylıktan çekip DEM Parti ile ortak aday çıkarmak için kolları sıvadı. Gökmen'in yerine CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu Üyesi ve CHP eski İl Başkan Yardımcısı İsmail Topkaya'nın ismi geçiyor. DEM Parti'nin Topkaya'ya sıcak baktığı belirtildi.

CHP ve DEM Parti ittifakta anlaştı! CHP Esenyurt adayını geri çekti

YARKADAŞ DEM PARTİ'NİN 'ONAYLADIĞI' ADAYI DUYURDU

CHP yandaşı Barış Yarkadaş da sosyal medya hesabından Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ali Gökmen'in çekildiğini duyurdu.

Yarkadaş, Gökmen'in yerine CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu Üyesi ve CHP eski İl Başkan Yardımcısı İsmail Topkaya'nın isminin geçtiğini dile getirdi. Yarkadaş, DEM Parti'nin Topkaya ismine sıcak baktığını da vurguladı.
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