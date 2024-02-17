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Bayram ikramiyesinde detaylar belli oldu! İşte ödeme takvimi

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı emeklilere bayram ikramiyesi zammından herkes yararlanacak. Dul ve yetimler hak ediş oranı kadar ikramiye alacak. Yılın ilk ikramiyesi 9 Nisan'dan önce yatacak

Bayram ikramiyesinde detaylar belli oldu! İşte ödeme takvimi
Ekleme: 17.02.2024 - 09:56 Güncelleme: 17.02.2024 - 10:04 / Editör: Ozge Selin
Bayram ikramiyesinde detaylar belli oldu! İşte ödeme takvimi
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zamlı bayram ikramiyesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Buna göre, 2 bin TL olan emekli ikramiyelerine yüzde 50 zam yapıldı.

Bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye yükseltecek teklif dün TBMM Başkanlığı'na sunulan 8. Yargı Paketi'ne eklendi. Teklif yasalaştıktan sonra iki bayramda da emekliler 3'er bin TL olmak üzere toplamda 6 bin lira ikramiye almış olacak. Emekli olan herkes bayram ikramiyesi zammından yararlanacak.

Bayram ikramiyesinde detaylar belli oldu! İşte ödeme takvimi

EYT'den emekli olan, eski emekli ya da ikramiye ödemesi öncesinde emeklilik için dilekçesini veren emekliler de ikramiyeden faydalanacak. Maaşını tam olarak hak eden tüm emekliler 3 bin lira oranında emekli ikramiyesini alacak. Bunun dışında dul ve yetimlere ise hak ediş oranları kadar emekli ikramiyesi ödenecek.

Emekli maaşının yüzde 75'ini hak eden dul ve yetimlere 2.250 lira, yüzde 50'sini hak edenlere 1.500 lira, yüzde 25'ini hak edenlere ise 750 lira ödeme yapılacak.

Bayram ikramiyesinde detaylar belli oldu! İşte ödeme takvimi

NE ZAMAN ÖDENECEK?
Ramazan Bayramı bu yıl 10-11- 12 Nisan tarihleri arasında olacak. 9 Nisan tarihinden önce ilk bayram ikramiyesinin ödenmesi gerekiyor. Kurban Bayramı da 16-17-18- 19 Haziran'da olacak. Bayram ikramiyesinin 15 Haziran'dan önce ödenmesi gerekecek.

YÜZDE 49.25 ZAM YAPILMIŞTI
SSK ve Bağ-kur emeklilerinin 2024 yılının Ocak-Temmuz dönemi için hak ettiği yüzde 37.57'lik zammın üstüne 11.68 puan daha artış yapılarak maaşlarına yüzde 49.25 oranında zam yapılmıştı.

Bayram ikramiyesinde detaylar belli oldu! İşte ödeme takvimi

2018'den bu yana verilen emekli ikramiyesi tutarı, son olarak Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla, 5 bin lira tutarında ödenmişti. Ancak bayramlarda verilen emekli ikramiye tutarları 2.000 TL olarak belirlenmişti.

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