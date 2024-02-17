Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu! Bir eser daha geliyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan, "Şehrimizin muhtelif yerlerinde çalışmaları devam eden çok sayıda yol projesi var, bunları da bittikçe etap etap hizmete alacağız, raylı sistem hattımızı şehrimize kazandıracağız." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da halka hitap etti, şehrin adaylarını tanıttı ve raylı sistem müjdesi verdi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Ülkemiz ve milletimiz için ter döktük, nice eserlere imza attık. Bize göre siyaset belirli değerlerin istismarıyla her türlü pazarlığı yapma yarışı değildir. Heyecanımızı, azmimizi, kararlılığımızı hatta yeri geldiğinde öfkemizi daima diri tuttuk, birileri başını yere eğse de biz diklenmeden dik duruşumuza devam ettik.
Halen yapımı süren 900 yataklı şehir hastanesinin de içinde olduğu sağlık tesislerimizin inşası sürüyor, kentsel dönüşümde bin 467 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik.
RAYLI SİSTEM MÜJDESİ
Şehrimizin muhtelif yerlerinde çalışmaları devam eden çok sayıda yol projesi var, bunları da bittikçe etap etap hizmete alacağız, raylı sistem hattımızı şehrimize kazandıracağız.
BAŞKAN ERDOĞAN TRABZON ADAYLARINI TANITTI
Büyükşehir - Ahmet Metin Genç
Akçaabat - Osman Nuri Ekim
Araklı - Hüseyin Avni Coşkun Çebi
Arsin - İbrahim Küçük
Beşikdüzü - Barış Öztürk
Çarşıbaşı - Ahmet Keleş
Çaykara - Hanefi Tok
Dernekpazarı - Mehmet Aşık
Düzköy - Selim Çelenk
Hayrat - Mehmet Nuhoğlu
Köprübaşı - Ali Aydın
Maçka - Koray Koşan
Of - Salim Salih Sarıalioğlu
Ortahisar - Ergin Aydın
Sürmene - Hüseyin Azizoğlu
Şalpazarı - Refik Kurukız
Tonya - Osman Beşel
Vakfıbekir - Muhammed Balta
Yomra - Abdulkadir Özdemir