Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu! Bir eser daha geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan, "Şehrimizin muhtelif yerlerinde çalışmaları devam eden çok sayıda yol projesi var, bunları da bittikçe etap etap hizmete alacağız, raylı sistem hattımızı şehrimize kazandıracağız." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da halka hitap etti, şehrin adaylarını tanıttı ve raylı sistem müjdesi verdi.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:Ülkemiz ve milletimiz için ter döktük, nice eserlere imza attık. Bize göre siyaset belirli değerlerin istismarıyla her türlü pazarlığı yapma yarışı değildir. Heyecanımızı, azmimizi, kararlılığımızı hatta yeri geldiğinde öfkemizi daima diri tuttuk, birileri başını yere eğse de biz diklenmeden dik duruşumuza devam ettik.Halen yapımı süren 900 yataklı şehir hastanesinin de içinde olduğu sağlık tesislerimizin inşası sürüyor, kentsel dönüşümde bin 467 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik.RAYLI SİSTEM MÜJDESİŞehrimizin muhtelif yerlerinde çalışmaları devam eden çok sayıda yol projesi var, bunları da bittikçe etap etap hizmete alacağız, raylı sistem hattımızı şehrimize kazandıracağız.BAŞKAN ERDOĞAN TRABZON ADAYLARINI TANITTIBüyükşehir - Ahmet Metin GençAkçaabat - Osman Nuri EkimAraklı - Hüseyin Avni Coşkun ÇebiArsin - İbrahim KüçükBeşikdüzü - Barış ÖztürkÇarşıbaşı - Ahmet KeleşÇaykara - Hanefi TokDernekpazarı - Mehmet AşıkDüzköy - Selim ÇelenkHayrat - Mehmet NuhoğluKöprübaşı - Ali AydınMaçka - Koray KoşanOf - Salim Salih SarıalioğluOrtahisar - Ergin AydınSürmene - Hüseyin AzizoğluŞalpazarı - Refik KurukızTonya - Osman BeşelVakfıbekir - Muhammed BaltaYomra - Abdulkadir Özdemir