Başkan Erdoğan'dan Trabzon'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'nin ardından Trabzon'a geçti. Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Ülkemiz ve milletimiz için ter döktük, nice eserlere imza attık. Bize göre siyaset belirli değerlerin istismarıyla her türlü pazarlığı yapma yarışı değildir. Heyecanımızı, azmimizi, kararlılığımızı hatta yeri geldiğinde öfkemizi daima diri tuttuk, birileri başını yere eğse de biz diklenmeden dik duruşumuza devam ettik.



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