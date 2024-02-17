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Bakan Yumaklı duyurdu! Tarımsal destek ödemeleri...

Tarım ve Orman Bakanlığı tarım üretimini ve hayvancılığı destekleyen adımları art arda atıyor. Bugün de çiftçilere tarımsal destek ödemesi yapılacağı belirtilerek, desteğin dağılımına dair bilgi verildi.

Ekleme: 17.02.2024 - 13:57 Güncelleme: 17.02.2024 - 13:58 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yumaklı duyurdu! Tarımsal destek ödemeleri...Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından 295 milyon 531 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, söz konusu destek tutarları, su ürünleri yetiştiriciliği desteği için 125 milyon 328 bin 255 lira, hububat, baklagil ve dane mısır desteği için 78 milyon 274 bin 346 lira oldu.

Yem bitkileri desteği için 38 milyon 438 bin 724 lira, hayvan gen kaynakları desteği için 34 milyon 115 bin 740 lira ve kırsal kalkınma yatırım desteği için 19 milyon 373 bin 935 lira ayrıldığı belirlendi.

"295 milyon 531 bin lira tarımsal destekleme ödemesi bugün hesaplara aktarılıyor"

Bakan Yumaklı, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

295 milyon 531 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.
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