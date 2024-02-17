Bakan Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih'te Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ve Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gërvalla-Schwarz ile bir araya geldi.Bakan Fidan'ın, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile görüşmesinde ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin ele alındığı ve Milatovic'in Türkiye ziyaretinin takviminin görüşüldüğü kaydedildi. Türkiye, 2023'te Karadağ'daki en büyük doğrudan yabancı yatırımcı oldu ve Türkiye'nin toplamda 400 milyon Avro'ya yakın yatırımı bulunuyor. Fidan ayrıca Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile bir araya geldi. Görüşmede ekonomik ilişkiler ve gerçekleştirilecek üst düzey ziyaretlerin ele alındığı ifade edildi.Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın yıl içinde düzenleneceği planlanırken Kosova'daki FETÖ yapılanmasıyla mücadele konusunda güçlü bir ortak iradenin mevcut olduğu ortaya kondu. Belgrad-Priştine Diyaloguna Türkiye'nin desteğinin yinelendiği görüşmede ayrıca Kosova tarafınca 10 Ekim 2023 tarihinde KFOR'un komutasının Türkiye'ye geçmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.