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Bakan Bayraktar: 6 işçi dere yatağı alanında 3’ü manganez ocağında

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'daki maden kazası hakkında düzenlediği basın toplantısında "Heyelan iki yönlü gerçekleşti, işçilerin olabileceği yerlere yoğunlaşıyoruz. Yoğun bir çalışma devam ediyor. 9 lokasyonun hiçbirinde suda halk sağlığına zarar verecek olumsuzluk yok." dedi.

Ekleme: 17.02.2024 - 12:50 Güncelleme: 17.02.2024 - 12:59 / Editör: Ozge Selin
Bakan Bayraktar: 6 işçi dere yatağı alanında 3’ü manganez ocağında
Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Buranın heyelan öncesi görüntüsünü görüyorsunuz. Bu dere yatağına 5 milyon metreküpün üzerinde toprağın akması söz konusu.

'YOĞUN BİR ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR'

Bu olay esnasında 9 kardeşimiz şu anda kayıp. 6'sının dere yatağına gelen toprak yığınının içinde olduğunu düşünüyoruz. 3 kardeşimizin de manganez ocağının içinde olduğunu düşünüyoruz. Yoğun bir çalışma devam ediyor.

Bakan Bayraktar: 6 işçi dere yatağı alanında 3’ü manganez ocağında

'12 KATLI BİR APARTMAN YÜKSEKLİĞİNDE'

Toprak 35 metre yüksekliğinde, yani 12 katlı bir apartman yüksekliğinde. 3 gün içinde ciddi bir heyelan riski devam ediyordu. Biz özellikle dün akşam itibariyle sahanın stabil olduğunu gördük.

Özellikle yaptığımız radar ölçümleri neticesinde potansiyel işçi kardeşlerimizin olacağı yerleri tespit edip çalışmalarımıza devam ediyoruz. Almamız gereken tedbirler var ve yaptığımız faaliyetler var.

Dere yatağına gelen toprağın kaldırılması bizim için öncelik. Bu toprağı saha içinde en emniyetli olarak manganez ocağının oraya aktarmayı planlıyoruz. Bu mermer ocağını hazırlıyoruz. İnşallah buna hızlı bir şekilde başlayıp toprağı buraya aktarmış olacağız.

Burada Sabırlı Deresi'nin yatağını görüyorsunuz. Her gün farklı lokasyonlardan ölçüm alıyoruz.

'9 NOKTADA İNCELEME YAPIYORUZ'

9 lokasyonun hiçbirinde suda halk sağlığına zarar verecek olumsuzluk yok. İşin çevresel boyutunu da yakın bir şekilde takip ediyoruz. Toprağın kaldırılması arama kurtarmayı da destekleyecek bir konu.

İdari anlamdaki soruşturmamız devam ediyor. Bizim dışımızda adli soruşturmaları da takip ediyoruz. Dün akşam itibariyle 6 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Dün yine ailelerle bir aradaydık. Sürekli bilgilendiriyoruz, elbette bu bölgenin insanları. Onlara da bu bilgileri anlatıyoruz. Bu bölgeyi çok iyi bilen insanlar.
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