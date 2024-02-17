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ABD'de korkunç trafik kazası: Arabadan fırladı, elektrik tellerinde asılı kaldı

ABD’li genç kız geçirdiği trafik kazasında arabadan dışarı fırladı. Kırılan bacağından elektrik hattına asılı kalan genç kız bir saat boyunca çaresizce kurtarılmayı bekledi.

Ekleme: 17.02.2024 - 10:56 Güncelleme: 17.02.2024 - 11:02 / Editör: Ozge Selin
ABD'de korkunç trafik kazası: Arabadan fırladı, elektrik tellerinde asılı kaldıABD'de bu kadar da olmaz dedirten bir kaza yaşandı.

Kaza sırasında 16 yaşında olan Kennedy Littledike, iki arkadaşıyla beraber yolculuk ediyordu ve sevgilisinin kendisini terketmesi nedeniyle duygusal anlar yaşamaya başladı.

Genç kızın ağlamaya başlamasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetmesi bir oldu ve araba yoldan çıktı.

Yoldan çıkan araç elektrik diğerine çarparak takla atmaya ve yuvarlanmaya başladı.

ABD'de korkunç trafik kazası: Arabadan fırladı, elektrik tellerinde asılı kaldı

Arabadan dışarıya fırladı, elektrik hattında asılı kaldı

Emniyet kemerleri takılı olmayan gençler arabadan dışarıya fırladı.

Daily Mail'in aktardığına göre Kennedy, dışarı fırladığında yerde olmadığını ve havadaki elektrik hattında asılı olduğunu fark etti.

Kennedy ile beraber iki arkadaşı da kaza sırasında araçtan fırlayarak ağır yaralandı.

Arkadaşlarından farklı olarak Kennedy kazada yaklaşık 10 metre havaya uçtu ve buradaki elektrik tellerinde asılı kaldı.

ABD'de korkunç trafik kazası: Arabadan fırladı, elektrik tellerinde asılı kaldı

'Bacağımdaki ana atardamar elektrik hattı yüzünden koptu ve elektrik çarpmasıyla kolumdaki ana atardamar yandı'

Genç kız kazayı anlatırken, 'Arabadan fırladığımda kolum koptu. Sırtıma doğru sarkıyordu. Daha sonra uyluk kemiğimin telin üzerinde koparak yüzümün önünde asılı kaldığını gördüm. Bacağımdaki ana atardamar elektrik hattı yüzünden koptu ve elektrik çarpmasıyla kolumdaki ana atardamar yandı. Kanımda boğulduğumu hatırlıyorum çünkü kan bacağımdan, kolumdan ve burnumdan akıyordu. Sürekli akan kanı siliyordum çünkü kelimenin tam anlamıyla beni boğuyordu' ifadelerini kullandı.

Öte yandan genç kızın kazadan sonra 21 tane ameliyata ihtiyacı olduğu ortaya çıktı.
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