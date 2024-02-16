Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 18 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan biri FETÖ, biri DEAŞ terör örgütü mensubu 18 kişinin hudut birliklerince yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, 'Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 18 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ, 1'inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.' ifadelerine yer verildi.