Vladimir Zelensky Berlin'de: Ukrayna ve Almanya, güvenlik anlaşması imzaladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Almanya'nın başkenti Berlin'e resmi ziyaret gerçekleştirdi.Zelensky, Başbakan Olaf Scholz ile bir araya gelerek görüşmede bulundu.Baş başa görüşmenin ardından, iki ülke arasında güvenlik alanında işbirliği anlaşması imzalandı.Anlaşmanın ayrıntıları kamuoyuna açıklanmadı. Rusya ile savaş üçüncü yılına yaklaşırken Zelensky, daha fazla askeri destek sağlama amacıyla Almanya ve Fransa'yı ziyaret ediyor.Alman Şansölye: Tarihi bir adımScholz, Zelensky ile imzaladıkları anlaşma için şu ifadeleri kullandı:Tarihi bir adım. Almanya, Rusya'nın saldırganlık savaşı karşısında Ukrayna'yı desteklemeye devam edecek. Zafer Ukrayna'nındır.Ukrayna ile İngiltere arasındaki anlaşmaİkili güvenlik ve uzun vadeli destek anlaşmaları, Ukrayna ile İngiltere arasındaki güvenlik anlaşmasının ardından geldi.İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, geçen ay Kiev'i ziyaret ettiğinde bu anlaşma imzalanmıştı.Söz konusu anlaşma, önümüzdeki 10 yılı kapsıyor.