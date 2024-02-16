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Şubat 2024 emekli promosyon kampanyaları yenilendi! İşte 10 bin TL üzerindeki banka promosyonları

Marmara Denizi'nde seyir halindeyken su alan kargo gemisi Batuhan A., dün sabah 07.12'de battı. Altı mürettebatı arama kurtarma çalışmaları sürerken geminin deniz yüzeyinin 51 metre derinliğinde olduğu anlaşıldı. Yaklaşık 500 personel bölgede çalışmalar sürerken ve dalış faaliyetleriyle arama çalışmalarının sürdüğü açıklandı. Geminin kaptanı Hasan Mehmet Uyanık'ın oğlu Abdullah Uyanık'ın sözleri ise facianın göz göre göre geldiğini kanıtladı: 3-4 gün önce söylemiş…

Ekleme: 16.02.2024 - 12:14 Güncelleme: 16.02.2024 - 12:21 / Editör: Ozge Selin
Şubat 2024 emekli promosyon kampanyaları yenilendi! İşte 10 bin TL üzerindeki banka promosyonları
Bankalar emekli promosyon kampanyaları için kesenin ağzını açtı. Şubat ayı itibariyle banka promosyonları yenilendi. Emekli promosyonları ne kadar oldu? En yüksek emekli promosyonu ne kadar? İşte tüm detaylar....

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI YENİLENDİ

SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 49,25 oranına yükseltilerek memur emeklisi zam oranı ile eşitlendi. En düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu. Emekli maaş farkları hesaplara yattı. Bankalar emekli promosyon kampanyaları için kesenin ağzını açtı. Emekliye ek gelir fırsatı sunan banka promosyonları yenilendi.

İŞTE ASGARİ EMEKLİ PROMOSYONU TUTARLARI...

Maaşlara göre belirlenen banka promosyonları,

• Emekli aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000 TL
• 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 3.500 TL
• 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 4.500 TL
• 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 TL

asgari olarak belirlenmişti.

İŞTE BANKA PROMOSYONLARI...

AKBANK

Akbank, emekli maaşını Akbank'tan alanlara 10.000 TL' ye varan promosyona ek olarak 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 12.500 TL ödül fırsatı sunuyor.

Maaş Tutar Aralığı - Toplam promosyon tutarı

• 0 - 3.499 TL - 6.000 TL
• 3.500 TL - 7.499TL - 7.000 TL
• 7.500 TL - 9.999 - 9.000 TL
• 10.000 TL ve üzeri - 10.000 TL

ING

ING, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon veriyor.

Banka, emekli aylığını ING'ye taşıyan emeklilere maaş tutarına göre ek koşulsuz 10.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'na 5.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanılabilineceğini de belirtiyor. Banka, yeni emeklilerin ve EYT ile emekli olanların da, emekli maaş promosyonundan yararlanabileceğini de ekliyor.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarı,

• 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar ise 6.000 TL,
• 3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 7.000TL,
• 7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 9.000 TL
• 10.000 TL ve üzeri ise 10.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılıyor.

Şubat 2024 emekli promosyon kampanyaları yenilendi! İşte 10 bin TL üzerindeki banka promosyonları

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans, emeklilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ödül fırsatı sunuyor.

SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca banka aracılığı ile almak isteyen ve ilk defa promosyon talebinde bulunan müşterilere;

• 3.499 TL'ye kadar emekli aylığını alanlara 5.000 TL'ye kadar
• 3.500 TL – 7.499 TL arasında emekli aylığını alanlara 6.000 TL'ye kadar
• 7.500 TL – 9.999 TL arasında emekli aylığını alanlara 10.000 TL'ye kadar
• 10.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi'de tüm emeklilere 12.000 TL'ye kadar varan nakit promosyon imkanı mevcut.

1 Eylül 2023 – 31 Ocak 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 12.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL' nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödeniyor.

Ek Ödül Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 1000 TL ek nakit ödül ödeniyor.

GARANTİ BBVA

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 8.500 TL'ye varan hoş geldin paketi bulunuyor.

Mobil'den müşteri olunup maaşını taşıyanlara ek 1.500 TL bonus ile toplamda 10.000 TL'ye varan fırsat mevcut.

Garanti BBVA'da emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 6.750 TL, 10.000 TL ve üstünde olan emeklilere ise 7.500 TL tutarında nakit emekli promosyon avantajı sunuluyor.

Banka, emekli promosyon avantajından 1 – 29 Şubat 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden tm emeklilerin bundan faydalanabileceğini belirtiyor.

DENİZBANK

Denizbank, emekli aylığını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 5.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor.

Maaş Tutar Aralığı - Standart Promosyon

• 0 - 3.499 TL - 3.000 TL
• 3.500 TL - 7.499TL - 3.500 TL
• 7.500 TL - 9.999 - 4.500 TL
• 10.000 TL ve üzeri - 5.000 TL

Şubat 2024 emekli promosyon kampanyaları yenilendi! İşte 10 bin TL üzerindeki banka promosyonları

FİBABANKA
Fibabanka, 3 yıl süre ile emekli maaşını banka aracılığıyla almayı taahhüt eden emeklilere promosyon ödemesi yapılacağını belirtiyor.

Yapılacak promosyon ödemeleri maaş tutarına göre aşağıdaki gibidir:

• 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olan emekliler için 4.500 TL
• 3.500 - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olan emekliler için 5.250 TL
• 7.500 - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 6.750 TL
• 10.000 TL ve daha fazla olan emekliler için 7.500 TL

İŞ BANKASI
Emekli maaşını İş Bankası'ndan alan emekliler, 7.500 TL' ye varan nakit promosyon kazanıyor.

Banka 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt eden ve promosyona esas emekli aylığını İş Bankası hesabına aktaran emeklilere promosyon ödemesi yapılacağını belirtiyor.

Maaş Tutar Aralığı - Promosyon Tutarı

• 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL
• 3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL
• 7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL
• 10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL

VAKIFBANK

1 aya isabet eden emekli aylığı tutarı;

• 3.500 TL ye (3.500 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000 TL,
• 3.500 - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500 TL,
• 7.500 – 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500 TL,
• 10.000 TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL

3 yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılıyor.

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan emeklilerden;

• 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
• 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
• 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
• 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor. Emeklilerin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, yeni dönem promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecek.
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