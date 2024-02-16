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Mansur Yavaş buz pateni sporcularını da mağdur etti! Sağlam aldığı pist 5 yıldır tadilatta!

CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş, başkenti hizmetle değil algıyla yönetti. Göreve gelir gelmez tadilat bahanesiyle kapattığı BELPA Buz Pateni Sarayı'nı aradan 5 yıl geçmesine rağmen teslim etmedi. Buz pateninde geleceği olan genç erkek ve kadın sporcular, salon önünde toplanıp Yavaş'ı protesto etti. Sözleri hayli sertti…

Mansur Yavaş buz pateni sporcularını da mağdur etti! Sağlam aldığı pist 5 yıldır tadilatta!
Ekleme: 16.02.2024 - 12:01 Güncelleme: 16.02.2024 - 12:03 / Editör: Ozge Selin
Mansur Yavaş buz pateni sporcularını da mağdur etti! Sağlam aldığı pist 5 yıldır tadilatta!
Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, hizmette sınıfta kaldı. 2019'dan bu yana çivi dahi çakmayan belediyelere tepki yağdı. Onlardan birisi de Ankara'ydı. 5 yıldır Ankara'yı hizmetle değil algıyla yöneten Mansur Yavaş, başkentlileri kızdırdı. CHP'li Mansur Yavaş'ın bu kez de buz pateni sporcularını mağdur ettiği ortaya çıktı.

Öyle ki Ankara'nın Bahçelievler semtinde bulunan ve şehrin ilk olimpik buz pateni salonu bin 150 kişi kapasiteli BELPA Buz Pateni Sarayı, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) yönetimine CHP'li Mansur Yavaş'ın geçmesinin hemen ardından tadilat yapılacağı gerekçesiyle kapatıldı. Aradan geçen 5 yılda tadilat yapılmadığı gibi yeni bir salon da başkente kazandırılmadı. BELPA Buz Pateni Sarayı önünde toplanan ve Mansur Yavaş'ı protesto eden buz pateni sporcusu gençler ve ailelerinden CHP'li belediyeye tepki yağdı.

YENİLENECEĞİ SÖYLENDİ AMA…

Genç sporcular adına konuşan Milli Buz Pateni Antrenörü Deniz Erongun, 'Bu saha 1989'da kuruldu. 5 senedir faal değil. Antrenmanlarımızı Çayyolu Spor Kompleksinde yapmak zorunda kalıyoruz. Başka saha yok. Bu sahada birçok branş yapılıyor ve bize tahsis edilen saatler çok geç saatler. Sporcularımız gece 3'te, 4'te antrenman yapıyorlar onlar için çok zor bir durum.

Bu sahaya çok ihtiyacımız olduğunu ve bir an önce bitmesi gerektiği mesajını vermek için burada toplandık. Yaklaşık 5 senedir tadilatta. Mart'ta açılacağı söylendi, neler olacağını göreceğiz, umarım açılır. İnşallah verilen sözler tutulur. Yenileneceği söylendi ama yaklaşık 5 yıldır açılmadı' ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş buz pateni sporcularını da mağdur etti! Sağlam aldığı pist 5 yıldır tadilatta!

'GECE ANTRENMAN SABAH OKUL'

Veliler adına konuşan Sevilay Uludağ da 'Gece geç saatlerde antrenman yapıp sabah 6 da kalkıp okula gitmek bir sporcuya yakışmıyor. Bu saha Buz Pateni Federasyonu'na bağlıyken turnuvalar oluyordu. Ama BELPA'ya devredildikten sonra maalesef kısa süreli hizmete alınması dışında bu sahadan faydalanamadık. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne defalarca başvurduk. Kısa sürede açılacağı, tadilat olduğu söylendi ama yaklaşık 5 yıldır bu tadilat bitirilemedi. Başkent için çok üzücü bir durum bu' açıklamasını yaptı.

'YAVAŞ'A MESAJ GÖNDERDİK SONUÇ ALAMADIK'

Buz Pateni sporcusu Mehmet Serkan Uludağ; 'Bir an önce pistimizin bize teslim edilmesini istiyoruz. Defalarca başvuru yapmamıza rağmen olumlu bir sonuç alamadık. Sürekli üzerinde çalışıyoruz gibi oyalama yanıtlar alıyoruz. En son mart ayı gibi açılacağı söylendi. Buranın seçimlerden önce göstermelik açılıp sonra tekrar kapanmasını istemiyoruz.' ifadelerini kullandı.

ESNAF DA MAĞDUR

Belpa Buz Pateni Sarayı, 2020 yılında Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Devrin ardından kapatılan tesis için ABB yönetimi, atıl vaziyette teslim edildiğini iddia ederken SABAH, tesisin faal durumda teslim edildiğini, teslimden kısa süre önce de geniş çaplı turnuvalara ev sahipliği yaptığını ortaya çıkarmıştı. Öte yandan tesiste hizmet veren 4 esnaf da tesis boş kalınca kepenk kapatmak zorunda kalmıştı.

Mansur Yavaş buz pateni sporcularını da mağdur etti! Sağlam aldığı pist 5 yıldır tadilatta!
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