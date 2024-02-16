Madendeki faciaya tanık olan personel anlattı: Çatlak fark edildi facia önlenemedi

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 13 Şubat'ta yaşanan toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 kişiyi arama çalışmaları sürerken, faciayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor.Madende çalışan bir işçinin olay günü sabah 09.00'da toprak kütlesinin olduğu alanda çatlak görmesi üzerine yetkililere haber verdiği, faciaya dakikalar kala şantiye şefi Adnan Keklik ve 2 kişinin çatlağın olduğu alanda inceleme yaptığı sırada göçük oluştuğu öne sürüldü.Göçük altında kalan Adnan Keklik'in olay yaşanmadan dakikalar önce inceleme yapmak üzere çatlak olan yere geldiği ve 8 dakika sonra saat 14.28'de toprak kayması olduğu belirtildi.Olay anına tanık bir maden personeli ise, çatlağın fark edilmesinin ardından personele uyarı maili gönderildiğini anlattı. Personel, "Toprak kayması yaşanmadan önce çatlak ve sızma olduğu fark edilmiş fakat bizlere bilgi gelmedi.3 farklı taşeron firma var. Bazı firmalara mail ile uyarı gitmiş. Ancak bize herhangi bir uyarı gelmedi. Göçük ocağa giden güzergâhta oldu. Orada dinlenme amaçlı bulunan konteyner ve kamyon bekleme alanı var.Toprak oraya doğru aktı. Konteynerde ve araçlarda olan arkadaşlarımız göçükte kaldı. Olay 14.28 değil de saat 15.00 sıralarında olsaydı facianın boyutu büyük olurdu.Çünkü saat 16.00'da mesaisi başlayan kamyon şoförleri kart basmaya geliyor" dedi.Göçük yaşanmadan önce toprak yığını olan bölgede sızıntı tespit edildiğine yönelik bazı birimlere giden uyarı mesajında, "Sayın yetkililer, Heap Leach bölgesi erişim yolları ikinci bir bildirime kadar kapatılmıştır" ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.Bunun adından atılan ikinci mesajda ise "Arkadaşlar az önce gelen mailde yazan bilgi, yukarıda olup ikinci bir bilgi gelene kadar yığın İliç bölgesine giriş-çıkış yapmamız uygun değildir bilginize" denildi.Sızıntının fark edilmesinin ardından maden sahasındaki bazı bölgelerin boşaltıldığı kaydedildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli sayısı ise 8'e yükseldi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gözaltındaki işlemleri devam eden şüphelilerden birinin, şirketin işveren vekili konumundaki Kanada uyruklu bir kişi olduğunu söyledi.Göçük altında kalan evli ve 2 kız babası iş makinesi operatörü Şaban Yılmaz'ın (45) daha önce ormanda kesim işinde çalıştığı, geçici olarak 3 ay önce iş makinesi operatörü olarak maden firmasında işe başladığı belirtildi.Yılmaz'ın o gün iş makinesiyle çalıştıktan sonra olaydan 5 dakika önce dinlenme alanındaki konteynere geldiği ve toprak kayması sonucu göçük altında kaldığı öğrenildi.Göçük altında kalan Uğur Yıldız'ın annesi Sevda Yıldız, "Oğlum çık gel. Nerdesin kuzum" diyerek gözyaşı döktü. Ailelere, Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince psikososyal destek veriliyor.Çalışmalarda AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından, 339'u arama kurtarma personeli 1708 kişi görev yapıyor.Ayrıca 626 araç, 97 aydınlatma kulesi, 32 iş makinesi, 6 drone, 44 jeneratör, 3 KBRN aracı, metale duyarlı 5 radar cihazı ile arama kurtarma faaliyetleri 24 saat esasına göre yürütülüyor.Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nden gelen uzman ekipler, yerin yaklaşık 30 metre altını görüntüleyebilen metale duyarlı drone'lar yardımıyla, konteyner ve araçların yerini belirlemeye çalışıyor.KBRN ekipleri de toprakta ve havada ölçüm yapıyor. Bölgede yüzeysel sondalama çalışması da yapılıyor.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "10 milyon metreküplük bir toprak kitlesi var.Bunu elimizde imkân olsa ve kaldırmaya kalksak en az 400 bin kamyona ihtiyacımız var. Yani alanda 400 bin kamyonluk toprak kütlesi var.Heyelan tehlikesi belli alanlarda devam ediyor, dikkatli şekilde arama faaliyetlerini yürütüyoruz. İşin hukuki boyutu, kimlerin sorumluluğu varsa onların yargı önüne çıkıp hesap vermesini temin edeceğiz" dedi.Erzincan'daki maden faciasından sonra dezenformasyon ve provokasyon içerikli paylaşımları, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tek tek ifşa etti.Göçük altında kalan madencilerin sayısının açıklananın 5 katı olduğu, Fırat Nehri'ne siyanürlü toprak aktığı yönündeki iddiaların yalan olduğu ortaya çıkarıldı.İlçede 13 Şubat'ta meydana gelen ve 9 işçinin kaybolduğu toprak kayması sonrası bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.Kayıp işçilerin yakınlarıyla bölgede bir araya gelen Vali Aydoğdu, acılı ailelere yapılan kurtarma çalışmalarını anlattı.Vali Aydoğdu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:"13 Şubat 14.28'te meydana gelen toprak kayması sonucu enkaz altında kalan 9 insanımız için olay anından şu ana kadar İliç'te umutla ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.Toprak altında kalan canların aileleriyle sürekli iletişim halindeyiz. Hem ziyaret ediyor hem de yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Her koordinasyon toplantısı sonrası aileleri arayıp gelinen süreçle ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Birlikte dayanışma içinde bu zor zamanları aşacağız."