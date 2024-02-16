İstanbul Arnavutköy'de bir plastik deposunda yangın! Ekipler olay yerinde
Arnavutköy'de bulunan bir plastik depolama ve üretim imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği öğrenildi.
Arnavutköy'de bulunan bir plastik depolama ve üretim imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği öğrenildi.
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