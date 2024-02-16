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Hatay'da depremzede vatandaş TOKİ konutuna kavuştu! 'Gönül rahatlığı ile uyuyacağım'

Hatay'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle deprem konutları için kura çekimleri yapıldı. Kura sonrası TOKİ konutunun anahtarını teslim alan depremzede vatandaş, "Yıkımdan sonra en kısa sürede yapılabilecek şey buydu. Cumhurbaşkanımıza Allah zeval vermesin. Başımızı yastığa koyduğumuzda gönül rahatlığı ile uyuyacağım" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 16.02.2024 - 16:49 Güncelleme: 16.02.2024 - 16:51 / Editör: Ozge Selin
Hatay'da depremzede vatandaş TOKİ konutuna kavuştu! 'Gönül rahatlığı ile uyuyacağım'
Hatay'ın Payas ilçesinde kura çekimi yapılan 256 deprem konutlarının anahtarı hak sahiplerine teslim ediliyor. Afetzede vatandaşlar yuvalarına kavuşuyor.

Depremzede aile konutlarının anahtarını Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın elinden aldı.

Masatlı, "Bizim için mutlu bir an. 11 ay yıkımlarla uğraştık. Şimdi ise şehrimizin yeniden inşasını ve imarını görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle burada yaklaşık 7 bin 300 konutun kura çekimi yapılmıştı. Kura çekimi sonrası sırada vatandaşlara anahtarlarını teslim ediyoruz"

Hatay'da depremzede vatandaş TOKİ konutuna kavuştu! 'Gönül rahatlığı ile uyuyacağım'

Bugün anahtarını teslim alan depremzede vatandaş şu ifadeleri kullandı:

"Yıkımdan sonra en kısa sürede yapılabilecek şey buydu. Başka bir şey yapılamazdı bu kısa sürede. Çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımıza Allah zeval vermesin. Büyük yıkımdan sonra bu kadar kısa sürede ayağa kalkabilmek büyük bir başarı."
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Biz 4 alanda konut üretimine ilişkin çalışma yürüyüyoruz. Bunlardan bir tanesi TOKİ ile yürütmüş olduğumuz çalışmaydı. Şu an itibariyle 35 farklı lokasyonda 35 bine yakın konutun yapımı bitti ve devam ediyor. Bitenlerin kuraları çekildi. Bir taraftan devam eden kırsal konutlarımız var. Ciddi bir noktaya geldik. 7 bin civarı ihale yaptık. Onun yanında rezerv alanlarda kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu sene biz daha çok konut yapmak ve vermekle zamanımızı geçireceğiz." dedi.
Depremzede vatandaş teslim aldığı konut için "Mutfak çok geniş, kullanışlı ve ferah. Mutfağa rahatlıkla masa sığar. Beklentilerimizin üzerinde bir ev oldu. Başımızı yastığa koyduğumuzda gönül rahatlığı ile uyuyacağım" ifadelerini kullandı.
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